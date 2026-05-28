भिवानी में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप
भिवानी के निजी अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.
Published : May 28, 2026 at 1:08 PM IST
भिवानी: भिवानी के एक निजी अस्पताल में 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. मृतका की पहचान गांव गुजरानी निवासी संतोष के रूप में हुई है. संतोष नसबंदी का ऑपरेशन करवाने अस्पताल आई थी, लेकिन ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया.
परिजनों का आरोप: मृतका के बेटे हितेश गौतम और भाई सुनील ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. हितेश गौतम ने कहा कि, "मेरी मां सुबह बिल्कुल ठीक हालत में अस्पताल आई थीं. सुबह 10 बजे भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद हमें मिलने तक नहीं दिया गया." वहीं, सुनील ने कहा कि, "डॉक्टर लगातार हालत खराब होने की बात कहते रहे और करीब एक घंटे बाद बताया कि संतोष की मौत हो गई. यह साफ तौर पर लापरवाही का मामला है."
अस्पताल में बढ़ा तनाव: महिला की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया. गांव के लोग भी अस्पताल पहुंचने लगे और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. हालात को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.
हत्या का केस दर्ज करने की मांग: परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग उठाई. उनका कहना है कि यदि समय रहते सही इलाज और जानकारी दी जाती तो शायद संतोष की जान बच सकती थी. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है.
पुलिस जांच में जुटी: मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना प्रभारी सुमित शयोराण ने कहा कि, "गुजरानी गांव की महिला संतोष की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. अभी तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है. शिकायत मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें: फिलहाल पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. वहीं, परिजन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.
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