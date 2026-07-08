भरतपुर: चारा काटने वाली मशीन में फंसी साड़ी, महिला की दर्दनाक मौत
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परजिनों को सौंप दिया है.
Published : July 8, 2026 at 1:10 PM IST
भरतपुर: मशीन से पशुओं का चारा काटते समय हुई एक छोटी-सी चूक ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के निकट स्थित नगला नन्दराम गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में महिला की चारा काटने वाली मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद परिजन गंभीर हालत में महिला को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
मशीन बंद करते समय हादसा: मृतका के पति वासुदेव ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8 बजे घर पर पशुओं के लिए चारा काटने का काम चल रहा था. चारा कट जाने के बाद मशीन को बंद करने की कोशिश की गई. इसी दौरान महिला राजेश देवी (26) की साड़ी मशीन के क्रैंक (घूमने वाले हिस्से) में फंस गई. देखते ही देखते साड़ी मशीन में लिपटती चली गई और महिला भी उसकी चपेट में आ गई. मशीन पर अचानक अधिक दबाव आने से इंजन बंद हो गया, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.
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शव परिजनों को सौंपा: घटना के तुरंत बाद परिजनों ने वाहन की व्यवस्था कर महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.