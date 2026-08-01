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​लखनऊ में गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से लगी भीषण आग, नवविवाहिता की मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

लखनऊ : चिनहट की न्यू गुलिस्तां कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से लगी आग में नवविवाहिता काजल (21) गंभीर रूप से झुलस गई. शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. काजल बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी.

मूल रूप से उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र स्थित मीठेपुर गांव निवासी काजल विश्वकर्मा (21) की शादी फरवरी 2026 में विश्वास विश्वकर्मा के साथ हुई थी. विश्वास सराफा का काम करते हैं. काजल बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा थी और अपनी पढ़ाई व परीक्षाओं के सिलसिले में कुछ दिन पहले ही मायका न्यू गुलिस्तां कॉलोनी, चिनहट आई हुई थी.

​मृतका के भाई पवन ने बताया, शुक्रवार दोपहर करीब 2:00 बजे काजल किचन में खाना बना रही थी. इसी दौरान अचानक रेगुलेटर या सिलेंडर का पाइप ढीला होकर निकल गया. रिसाव के कारण सेकेंडों में पूरे किचन में एलपीजी गैस फैल गई और देखते ही देखते भीषण आग लग गई. ​काजल जब तक समझ पाती और बाहर भागने का प्रयास करती, तब तक आग की तेज लपटों ने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया.