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लखनऊ में महिला पर पलटा ई-रिक्शा, मौत, 20 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमॉर्टम

शुक्रवार शाम 8 बजे शव मोर्चरी लाया गया था, लेकिन शनिवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस ने पंचनामे की औपचारिकता पूरी नहीं की थी.

ई रिक्शा पलटने से महिला की मौत.
ई रिक्शा पलटने से महिला की मौत. (Photo Credit; Family members)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 4:44 PM IST

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लखनऊ : फैजुल्लागंज मड़ियांव क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. अस्पताल में ड्यूटी खत्म कर पैदल सब्जी लेकर घर लौट रही महिला इंदू (40) पर ढलान से अनियंत्रित होकर एक ई-रिक्शा पलट गया. ई-रिक्शे के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई.

​कृष्ण लोक कॉलोनी फैजुल्लागंज निवासी इंदू (40) पत्नी स्व. श्याम कपूरथला, अलीगंज स्थित मिडलैंड हॉस्पिटल में काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं. बेटे रमन ने रुंधे गले से बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मां ड्यूटी से घर लौट रही थीं. रास्ते में उन्होंने सब्जी ली और पैदल घर की तरफ आ रही थीं.

आजमी डिजिटल के पास जैसे ही पहुंचीं, तभी एक ई-रिक्शा चढ़ाई पर बेकाबू हो गया. ड्राइवर का कंट्रोल छूटने से ई-रिक्शा तेजी से पीछे की तरफ बैक आने लगा और इंदू को जोरदार टक्कर मार दी. ​टक्कर लगते ही इंदू सिर के बल सड़क पर गिर पड़ीं और भारी-भरकम ई-रिक्शा उनके ऊपर पलट गया.

इंस्पेक्टर मड़ियाव शिवानन्द मिश्रा ने बताया, ​ई-रिक्शे के नीचे दबने से इंदू के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने ई-रिक्शा हटाकर आनन-फानन में एंबुलेंस बुलाई और उन्हें लहूलुहान हालत में ट्रॉमा सेंटर भेजा. डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मड़ियांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया.

​परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार शाम 8 बजे ही शव मोर्चरी पहुंच गया था, लेकिन शनिवार दोपहर 2 बजे करीब 20 घंटे बीत जाने के बाद तक पुलिस ने पंचनामे की औपचारिकता पूरी नहीं की. ​बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त आदेश है कि किसी भी शव के पोस्टमॉर्टम में 3 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए. बावजूद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की यह हीलाहवाली मृतक के परिजनों के दर्द को और बढ़ा रही है. परिजन मोर्चरी के बाहर रोते-बिलखते रहे.

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