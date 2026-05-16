डिलीवरी के बाद महिला की मौत, निजी अस्पताल पर फूटा परिजनों का गुस्सा
महिला जिस अस्पताल में भर्ती थी, वह बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहा था. कलेक्टर ने उसे सीज करने के आदेश दिए.
Published : May 16, 2026 at 3:20 PM IST
धौलपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एवीएम स्कूल के पास संचालित निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं मौके पर पहुंचे.
सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने बताया कि 36 वर्षीय अंगूरी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी बिजौली को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया था. डिलीवरी के बाद शनिवार को अंगूरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए चिकित्सकों की लापरवाही का आरोप लगाया. जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली.
पढ़ें: सिजेरियन के बाद किडनी फेल्योर : एक और प्रसूता की मौत, परिजनों के साथ धरने पर बैठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कोर्ट पहुंचा मामला
बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था अस्पताल: जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था. इस पर जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उसे सीज करने के आदेश दे दिए. अस्पताल के दस्तावेजों सहित पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई. प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद क्षेत्र में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और बिना अनुमति संचालित अस्पतालों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है.