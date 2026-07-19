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दिल्ली के बेलमपुर में लेंटर मशीन गिरने से महिला की मौत, स्थानीय लोगों ने लापरवाही का लगाया आरोप

मृतका की पहचान 45 वर्षीय मंजू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मंजू सुबह अपने घर से दूध लेने निकली थीं. जैसे ही वह निर्माणाधीन इमारत के पास पहुंचीं, लेंटर की भारी मशीन अचानक सड़क पर आ गिरी और वह उसकी चपेट में आ गईं. हादसा इतना भयावह था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान बरती गई कथित लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली. राजीव नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत से लेंटर उठाने वाली भारी मशीन अचानक सड़क पर गिर गई. उसी दौरान वहां से गुजर रही 45 वर्षीय महिला इसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को इस घटना की बड़ी वजह बताया है.

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. वहां न तो बैरिकेडिंग की गई थी, न कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही राहगीरों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई थी. लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए होते तो इस दर्दनाक हादसे को टाला जा सकता था. परिजनों का भी आरोप है कि लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया. परिजनों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

लेंटर मशीन गिरने से महिला की मौत

मृतका के भाई ने बताया कि मेरी बहन मंजू सुबह घर से सामान लेने निकली थी, तभी ऊपर से ये लेंटर की मशीन उसके ऊपर गिरी, जिससे उसको गंभीर चोट लगी ओर मौके पर मृत्यु हो गई, ये सब लापरवाही के चलते हुआ. डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया कि इसमें संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर महिला के शव को नजदीकी हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आगे जांच अभी जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निर्माण कार्य में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई. साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है.

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