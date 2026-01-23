ETV Bharat / state

सिरसा में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप, की जांच की मांग

सिरसा में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत ( ETV Bharat )

सिरसा: शहर के एक निजी नर्सिंग होम में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 47 वर्षीय प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. मृतका के स्वजन ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल परिजनों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत देकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पति का आरोप: इस बारे में ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव तलवाड़ा खुर्द निवासी यशपाल सिंह ने बताया कि, "मेरी पत्नी मीना रानी को बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे डिलीवरी के लिए डबवाली रोड स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. भर्ती के समय मीना रानी का ब्लड प्रेशर काफी अधिक था. डॉक्टरों ने बीपी नियंत्रित करने के बाद दोपहर करीब ढाई बजे सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. ऑपरेशन के दौरान मीना रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद मां और नवजात दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया." "इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत": मृतका के पति का आरोप है कि, "वीरवार दोपहर मीना रानी को अचानक ठंड लगने लगी और बुखार आ गया.इस बारे में अस्पताल स्टाफ को हमने बताया. इसके बाद पहले दवा दी गई और फिर इंजेक्शन लगाया गया. इंजेक्शन लगते ही मेरी पत्नी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी. मेरी पत्नी मीना रानी के मुंह से झाग आने लगे और पेट फूलने लगा, जिससे हमारा पूरा परिवार घबरा गया." सिरसा में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का आरोप (ETV Bharat)