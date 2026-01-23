ETV Bharat / state

सिरसा में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप, की जांच की मांग

सिरसा के अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने जांच की मांग की है.

Woman Dies After Cesarean Delivery in Sirsa
सिरसा में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 10:59 AM IST

सिरसा: शहर के एक निजी नर्सिंग होम में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 47 वर्षीय प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. मृतका के स्वजन ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल परिजनों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत देकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पति का आरोप: इस बारे में ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव तलवाड़ा खुर्द निवासी यशपाल सिंह ने बताया कि, "मेरी पत्नी मीना रानी को बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे डिलीवरी के लिए डबवाली रोड स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. भर्ती के समय मीना रानी का ब्लड प्रेशर काफी अधिक था. डॉक्टरों ने बीपी नियंत्रित करने के बाद दोपहर करीब ढाई बजे सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. ऑपरेशन के दौरान मीना रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद मां और नवजात दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया."

"इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत": मृतका के पति का आरोप है कि, "वीरवार दोपहर मीना रानी को अचानक ठंड लगने लगी और बुखार आ गया.इस बारे में अस्पताल स्टाफ को हमने बताया. इसके बाद पहले दवा दी गई और फिर इंजेक्शन लगाया गया. इंजेक्शन लगते ही मेरी पत्नी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी. मेरी पत्नी मीना रानी के मुंह से झाग आने लगे और पेट फूलने लगा, जिससे हमारा पूरा परिवार घबरा गया."

सिरसा में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का आरोप (ETV Bharat)

कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाने पर मृत घोषित: परिजनों का कहना है कि, "हालत बिगड़ने के बाद नर्सिंग होम के चिकित्सक ने उन्हें पास के एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाने की सलाह दी. जब वे मीना रानी को वहां लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल की महिला चिकित्सक व स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया."

परिजनों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग: घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत सौंपी है. उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

अस्पताल संचालक ने आरोपों को बताया निराधार: इस पूरे मामले में अस्पताल के संचालक डॉ. वीपी गोयल ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि, “भर्ती के समय ही महिला का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा था और मां व बच्चे की जान को खतरे की जानकारी स्वजन को दे दी गई थी. उनकी सहमति से ही इलाज शुरू किया गया. सिजेरियन ऑपरेशन के बाद जच्चा-बच्चा दोनों की हालत सामान्य थी. वीरवार दोपहर अचानक महिला को दौरा पड़ा और कार्डिएक अरेस्ट की स्थिति बन गई. मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत उपचार किया गया, ऑक्सीजन दी गई. स्वजन की इच्छा पर उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.”

संपादक की पसंद

