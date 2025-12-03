ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, शादी से लौट रहे मेहमानों की कार खाई में गिरी, महिला की मौत

उत्तरकाशी में कार खाई में गिरने से एक महिला की मौत जबकि 5 लोग घायल हो गए.

CAR FALLS INTO DITCH IN UTTARKASHI
उत्तरकाशी में बड़ा हादसा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 9:46 PM IST

उत्तरकाशी: धरासू-जोगत मोटर मार्ग पर खड़ाखाल के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शव बरामद किया. अन्य पांच घायल लोगों को खाई से बाहर निकालकर एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी चिन्यालीसौड़ पहुंचाया गया.

धरासू थानाध्यक्ष मनोज असवाल ने बताया कि बुधवार शाम को धरासू-जोगत मोटर मार्ग पर खड़ाखाल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने खोज-बचाव अभियान शुरू किया. इस दौरान मौके पर मृतक एक महिला का शव बरामद किया गया. वहीं अन्य पांच लोग घटना में गंभीर घायल हो गए थे.

असवाल ने बताया कि घटना में महिला ममता देवी पत्नी विनोद सिंह उम्र 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं अन्य प्यार सिंह, सुरेंद्र सिंह, विनय सिंह, मोहन सिंह, राजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पुलिस ने खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ पहुंचाया. यह सभी लोग शादी समारोह से लौटकर अपने गांव जोगत-तल्ला जा रहे थे.

मिली जानकारी के अनुसार यह लोग सभी एक ही परिवार के हैं और यह किसी रिश्तेदार की शादी में ब्रहमखाल गए थे. कार में सवार लोग ब्रहमखाल से अपने गांव जोगत-तल्ला की ओर जा रहे थे. उसी दौरान गांव से करीब एक किमी पहले की दूरी पर वाहन का मोड़ नहीं कटा. इस दौरान वाहन करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. घटना वाले स्थल पर तीव्र मोड़ और संकरी सड़क होने के कारण यह घटना हुई है. क्योंकि यह सड़क लंबे समय से बहुत ही संकरी होने के कारण हर समय दुघर्टना का खतरा बना रहता है. इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

