श्रावस्ती: धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, पति भी झुलसा, परिवार में मचा कोहराम
तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से अनीता देवी और उनके पति ननके जख्मी हो गए थे. अनीता ने दम तोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:39 PM IST
श्रावस्ती: भिनगा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परसिया राजा गांव में रविवार शाम धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, 38 वर्षीय अनीता देवी रविवार को अपने पति ननके और अन्य ग्रामीणों के साथ खेत में धान की रोपाई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से अनीता गंभीर रूप से झुलस गईं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं, कुछ दूरी पर धान रोप रहे उनके पति ननके भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनका पैर झुलस गया है.
हादसे के बाद ग्रामीण खेत से महिला को घर ले गए और पुलिस को सूचना दी. उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
ग्रामीणों के अनुसार, अनीता देवी अपने पीछे 12 वर्षीय बेटा और 10 वर्षीय बेटी छोड़ गई हैं. उनके पति ननके लुधियाना में मजदूरी करते हैं और कुछ दिन पहले ही खेती-बाड़ी के कार्य के लिए गांव लौटे थे. परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर बताई जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
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