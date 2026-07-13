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श्रावस्ती: धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, पति भी झुलसा, परिवार में मचा कोहराम

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )