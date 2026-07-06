ETV Bharat / state

मिर्जापुर में हादसा; आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत

मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर जनपद में चुनार थाना क्षेत्र के बड़ा हादसा हो गया है. यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि महिला पशुओं के चारा के लिए खेत में गई थी. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई. सूचना पर मौके पर पहुंची परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, चुनार थाना क्षेत्र के परेड ग्राउंड के पास रविवार को खेत में पशुओं की चार के लिए गई महिला आकाशीय बिजली के चपेट में आ गई. महिला झुलस गई आनन-फानन में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा चुनार थाना क्षेत्र के सेटलमेंट एरिया परेड ग्राउंड की रहने वाली चंद्रावती देवी पशुओं के चार के लिए घास काटने खेत गई थी.

अचानक मौसम खराब होने पर गरज के साथ बारिश होने लगी. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई.