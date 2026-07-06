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मिर्जापुर में हादसा; आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत

परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आकाशीय बिजली
आकाशीय बिजली (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
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मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर जनपद में चुनार थाना क्षेत्र के बड़ा हादसा हो गया है. यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि महिला पशुओं के चारा के लिए खेत में गई थी. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई. सूचना पर मौके पर पहुंची परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, चुनार थाना क्षेत्र के परेड ग्राउंड के पास रविवार को खेत में पशुओं की चार के लिए गई महिला आकाशीय बिजली के चपेट में आ गई. महिला झुलस गई आनन-फानन में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा चुनार थाना क्षेत्र के सेटलमेंट एरिया परेड ग्राउंड की रहने वाली चंद्रावती देवी पशुओं के चार के लिए घास काटने खेत गई थी.

अचानक मौसम खराब होने पर गरज के साथ बारिश होने लगी. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई.

मामले में चुनार थाना प्रभारी विजय शंकर सिंह ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आई आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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