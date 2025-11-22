ETV Bharat / state

हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से महिला की मौत; सड़क पर दूर जा गिरीं ई-रिक्शा पर सवार सवारियां, तीन गंभीर घायल

हमीरपुर : जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव में शनिवार शाम तेज रफ्तार डंपर की सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा से टक्कर हो गई. हादसे में ई-रिक्शा में बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि सवारियां सड़क पर दूर जा गिरीं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



परिजन रमाकांत ने बताया कि वह पत्नी के साथ मवई गांव में रिश्तेदारी में अंत्येष्टि में शामिल होकर लौट रहे थे. सरीला कस्बा निवासी जितेंद्र अपना ई-रिक्शा सवारियों के साथ चंडौत पर खड़ा था. इसी दौरान शाम 4:15 बजे झबरा की ओर से आ रहे डंपर ने सामने से टक्कर मार दी. हादसे में जरिया गांव निवासी सुमन देवी (35) की मौके पर ही मौत हो गई.



पति रमाकांत का आरोप है कि डंपर काफी तेज रफ्तार में था और वह हाथ देकर बार-बार रुकने का संकेत देते रहे, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका. उन्होंने कहा कि जोरदार टक्कर के बाद उनकी पत्नी ई-रिक्शा से उछलकर डंपर से टकराई और उनकी मौके पर मौत हो गई. हादसे में ई-रिक्शा सवार छोटेलाल (35) निवासी सरीला, जितेंद्र (26) और संतोष (35) निवासी खेड़ा शिलाजीत गंभीर रूप से घायल हो गए.