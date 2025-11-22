ETV Bharat / state

हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से महिला की मौत; सड़क पर दूर जा गिरीं ई-रिक्शा पर सवार सवारियां, तीन गंभीर घायल

सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सुमन देवी (फाइल फोटो) व अस्पताल में मौजूद परिजन
सुमन देवी (फाइल फोटो) व अस्पताल में मौजूद परिजन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर : जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव में शनिवार शाम तेज रफ्तार डंपर की सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा से टक्कर हो गई. हादसे में ई-रिक्शा में बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि सवारियां सड़क पर दूर जा गिरीं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

परिजन रमाकांत ने बताया कि वह पत्नी के साथ मवई गांव में रिश्तेदारी में अंत्येष्टि में शामिल होकर लौट रहे थे. सरीला कस्बा निवासी जितेंद्र अपना ई-रिक्शा सवारियों के साथ चंडौत पर खड़ा था. इसी दौरान शाम 4:15 बजे झबरा की ओर से आ रहे डंपर ने सामने से टक्कर मार दी. हादसे में जरिया गांव निवासी सुमन देवी (35) की मौके पर ही मौत हो गई.


पति रमाकांत का आरोप है कि डंपर काफी तेज रफ्तार में था और वह हाथ देकर बार-बार रुकने का संकेत देते रहे, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका. उन्होंने कहा कि जोरदार टक्कर के बाद उनकी पत्नी ई-रिक्शा से उछलकर डंपर से टकराई और उनकी मौके पर मौत हो गई. हादसे में ई-रिक्शा सवार छोटेलाल (35) निवासी सरीला, जितेंद्र (26) और संतोष (35) निवासी खेड़ा शिलाजीत गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना पर चंडौत चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ल व पुलिस टीम मौके पर पहुंची. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी सरीला पहुंचाया गया, जहां से जितेंद्र और संतोष को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया. महिला की मौत के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है.

जरिया थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि चंडौत की ओर से ई-रिक्शा आ रहा था, तभी सामने से आ रहे डंपर से उसकी टक्कर हो गई. उन्होंने बताया कि खलासी को पकड़ा गया है, जबकि चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. डंपर को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. सीओ सरीला शाहरुख खान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : अमेठी में भीषण सड़क हादसा; ट्रक और बुलेट की टक्कर में 3 युवकों की मौत, तीनों एक ही बाइक पर थे सवार

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN HAMIRPUR
WOMAN DIES IN ROAD ACCIDENT
WOMAN DIES IN HAMIRPUR
HAMIRPUR NEWS
HAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.