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बस की चपेट में आने से महिला की मौत, गुस्साई भीड़ ने क्लस्टर बस में की तोड़फोड़

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं.

बस की चपेट में आने से महिला की मौत
बस की चपेट में आने से महिला की मौत (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में क्लस्टर बस की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित भीड़ ने बस पर पथराव कर तोड़फोड़ कर दी. घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया.

मृतका की पहचान सुल्तानपुरी निवासी इंद्रा के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक महिला बस से उतरने के बाद सड़क पार कर रही थी. इसी दौरान क्लस्टर बस (रूट नंबर 114) के चालक ने कथित तौर पर बस आगे बढ़ा दी, जिससे महिला बस के पहिए के नीचे आ गई. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

बस की चपेट में आने से महिला की मौत (ETV Bharat)

घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने बस पर ईंट-पत्थर फेंककर तोड़फोड़ की. वहीं चालक लोगों के गुस्से को देखते हुए बस छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर सुल्तानपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है. साथ ही फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि बाहरी दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र में 16 जुलाई को एक तेज रफ्तार लोड डंपर ने महिला को इतनी बेरहमी से कुचल दिया था कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. दुर्घटना के बाद आरोपी चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया था.

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं. अमन विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार डंपर चालक की तलाश तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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