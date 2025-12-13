ETV Bharat / state

कालकाजी परिवार मौत मामला: 40 हजार किराया, पति की मौत का सदमा और आर्थिक तंगी, इसलिए खत्म हुई तीन जिंदगी

पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, चश्मदीदों के मुताबिक परिवार के इस कदम के पीछे का कारण आर्थिक तंगी बताया जा रहा है.

कालकाजी में महिला ने बेटों समेत जिंदगी खत्म की (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 3:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी में महिला और दो बेटों के जिंदगी समाप्त करने की घटना ने हर किसी को सकते में डाल दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन शुरूआती जांच से मामला आर्थिक तंगी का बताया जा रहा है. महिला की उम्र 52 साल, एक बेटे की उम्र 32 साल और एक बेटे की उम्र 27 साल बताई जा रही है.

इस केस में आर्थिक पहलू की ही बात सामने आ रही है. जिस फ्लैट में तीनों ने आत्महत्या की, वह उन्होंने दिसंबर 2024 में ही 40 हजार रुपये महीना किराए पर लिया था. परिवार ने 40 हजार रुपये किराया और 40 हजार रुपये एडवांस दिया था. महिला के पति डायबिटीज के मरीज थे. हाई डायबिटीज के चलते उनकी मृत्यु हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों बेटे कोई काम नहीं करते थे, लिहाजा परिवार इसके आगे का किराया नहीं दे पा रहा था. मकान मालिक ने फ्लैट खाली कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही थी. कोर्ट ने घर खाली करने का आदेश दिया था.

बताया जा रहा है कि पति की मौत, बिगड़ी माली हालत और बेटों को काम न मिलने से तीनों अवसाद में थे. शुक्रवार दोपहर तीनों ने अलग-अलग कमरे में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. चश्मदीद पड़ोसियों ने बताया कि पहले भी परिवार अपनी जान देने की कोशिश कर चुका है.

कालकाजी मौत मामले में डॉक्टर का बयान (ETV Bharat)

वही इस पर कालकाजी में रहने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश ने बताया कि मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि कालकाजी की रहने वाली एक महिला डिप्रेशन की वजह से अपने दो बेटों के साथ अपने जीवनलीला समाप्त कर ली. डॉक्टर राजेश ने बताया, "कोविड काल के बाद डिप्रेशन के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इससे पहले भी कई लोग डिप्रेशन में आकर जिंदगी खत्म कर लेते हैं. ऐसे में सबसे पहले जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उन्हें लोगों से सोशली रूप से जुड़ना चाहिए, दूसरा अपने आसपास किसी अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए और जरूरी सबसे बड़ी बात इंसान को अपने आय के अनुसार ही खर्चे करने चाहिए."

जरूरतें हो रही बड़ी, आमदनी कम, इसलिए मौत का रास्ता आसान लगता है-मनोचिकित्सक
डॉक्टर राजेश ने बताया, "मैंने डिप्रेशन में जाने वाले रोगियों का केस स्टडी किय है, जिसमें सबसे ज्यादा मामला आर्थिक तंगी का रहा है उनकी ज़रूरतें बहुत बड़ी होती है और आमदनी कम होती है या फिर जहां उन्हें एक हाई सोसाइटी मिला होता है और जब वह आर्थिक तंगी से जूझते हैं तब उस सोसाइटी को छोड़ नहीं पाते और वह धीरे-धीरे डिप्रेस्ड होने लगते हैं और अंत में उन्हें लगता है कि अपना जीवन समाप्त कर लेना ही उनके लिए एक आखिरी उपाय बचा है इसलिए लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह ₹10 कमा रहे हैं तो अपनी सभी जरूर को ₹9 तक पूरा कर ले ऐसा ना हो कि आपकी आमदनी ₹10 हो और आप खर्चा ₹20 हो तो वह ₹10 आपके लिए कर्ज बढ़ जाएगा. जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हैं. वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में बीएनएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."

