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बेरीनाग में लंगूर के हमले में घायल महिला ने तोड़ा दम, 12 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही

पूर्व ग्राम प्रधान विक्रम सिंह धानिक और पूर्व सभासद बलवंत धानिक ने बताया कि वन विभाग के कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर वृद्धा का घर है. इस क्षेत्र में लंबे समय से लंगूरों और बंदरों का आंतक बना हुआ है. इससे पहले भी बंदर और लंगूर इलाके में कई बच्चों और महिलाओं को घायल कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग और नगर पालिका की ओर से लंगूरों एवं बंदरों नहीं पकड़ा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, बेरीनाग नगर पालिका क्षेत्र के सागंड निवासी लीला देवी पत्नी दीवान सिंह (उम्र 60 वर्ष) को बीती 21 मार्च को घर के बाहर आंगन में लंगूर ने हमला कर दिया. लंगूर से बचने के लिए भागते समय लीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसके बाद परिजन हल्द्वानी लेकर गए. जहां पर महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद महिला को बरेली ले जाया गया, जहां महिला ने उपचार के दौरान 12 दिन बाद दम तोड़ दिया.

पिथौरागढ़: बेरीनाग में लंगूर के हमले में घायल बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है. पिछले 12 दिनों से महिला का बरेली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां पर वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थीं, लेकिन गुरुवार को उपचार के दौरान मौत हो गई. जिससे परिजनों में कोहराम मच गया. इधर, वृद्धा की मौत पर से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है.

उन्होंने मृतक महिला के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है. मृतक वृद्धा का एक बेरोजगार बेटा है और परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है. वृद्ध महिला की मौत पर दर्जा राज्य मंत्री नारायण राम आर्या, विधायक फकीर राम, पूर्व विधायक मीना गंगोला, नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत, ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत समेत तमाम लोगों ने शोक जताया है.

"पूर्व में महिला के घायल होने की सूचना उच्चाधिकारियों को अवगत करा दी गई थी. नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी. जल्द ही बंदरों और लंगूरों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा."- चंद्रा मेहरा वन क्षेत्राधिकारी बेरीनाग

एक साल के भीतर 28 लोगों को किया घायल: बेरीनाग नगर क्षेत्र में पिछले एक साल के भीतर बेरीनाग सीएचसी में बंदर और लंगूरों के काटने से घायल 28 लोगों का उपचार किया गया है. जिसमें दो लोगों का पैर टूटने के साथ स्कूली बच्चे, वृद्ध महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. लगातार नगर क्षेत्र में बंदरों और लंगूरों के आंतक से लोगों में डर का माहौल है.

बंदरों को पकड़ने का टेंडर निकालने के बाद किया निरस्त: बेरीनाग नगर पालिका ने जनवरी महीने में बंदरों और लंगूरों को पकड़ने लिए टेंडर जारी किया था, लेकिन कुछ समय के बाद नगर पालिका ने टेंडर निरस्त कर दिया. जो चर्चा का विषय बना रहा. यदि समय रहते हुए लंगूरों और बंदरों को पकड़ा गया होता तो घायल वृद्ध महिला की मौत नहीं होती.

"पूर्व में बंदरों को पकड़ने के लिए ई टेंडर जारी किया गया था. कुछ तकनीकी समस्या के कारण टेंडर निरस्त कर दिया गया था. वर्तमान में बजट की उपलब्धता नहीं है. बजट मिलते ही बंदरों और लंगूरों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी."- मिनाक्षी बरदोला, अधिशासी अधिकारी, बेरीनाग नगर पालिका

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