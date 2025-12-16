ETV Bharat / state

रांची में नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने ससुरालवालों पर लगाया हत्या का आरोप

रांची में एक महिला की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई है. घटना लोअर बाजार थाना की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

woman died under suspicious circumstances in Ranchi
मृतक महिला की फाइल फोटो (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 1:11 PM IST

रांचीः राजधानी के लोअर बाजार इलाके में रहने वाली एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. 21 वर्षीय सजबीन परवीन का शव उसके कमरे में संदेहास्पद हालत में मिला है. परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को मार कर आत्महत्या का रूप दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रमजान कॉलोनी में अपने सुसराल में रह रही नवविवाहिता सजबीन परवीन का शव संदिग्ध हालत में उसके कमरे में मिला. जैसे ही परवीन की मौत की जानकारी उसके मायके वाले को हुई, उन्होंने आनन-फानन में रांची पहुंचकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान ससुराल पक्ष और मायका पक्ष के बीच मारपीट भी हुई.

woman died under suspicious circumstances in Ranchi
महिला के परिजन (ईटीवी भारत)

मामले की जानकारी मिलते ही लोअर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. मृतक परवीन के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल में काफी प्रताड़ित किया जा रहा था. बार-बार उसे मायके से अपना हिस्सा मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. जब ससुराल वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दे दिया.

मौत की जांच शुरू

वहीं लोअर बाजार पुलिस भी मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर कर रही है. लोअर बाजार थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने बताया कि आत्महत्या का समय सोमवार की रात के 8:00 बजे का है, लेकिन परवीन के ससुराल वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी रात के करीब 2:00 बजे दी. यही वजह है कि मामले को संदेहास्पद मानते हुए हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच की जा रही है.

परवीन के पति को फिलहाल हिरासत में रखा गया है. लोअर बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि परवीन के परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिस कमरे से परवीन का शव बरामद किया गया है उस कमरे की एफएसएल जांच भी करवाई गई है.

13 जून 2025 को हुई थी शादी

सजमीन परवीन के भाई ने बताया कि 13 जून 2025 को उनकी बहन की शादी रांची में एक होटल में बड़े ही धूमधाम के साथ की गई थी. लेकिन उसकी बहन का शौहर जहीर शादी के बाद से ही उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगा. उस पर मायके से संपत्ति का हिस्सा मांगने के लिए दबाव बनाया जाता था, साथ ही साथ अलग-अलग समय पर पैसे की डिमांड भी की जाती थी. परिजनों ने परवीन के मौत की गहराई से जांच करने का आग्रह पुलिस से किया है.

