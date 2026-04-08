पलामू के छतरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ससुराल वाले फरार
पलामू में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. परिवार वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने हत्या की है.
Published : April 8, 2026 at 1:12 PM IST
पलामूः जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के मड़वा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई है. महिला की मौत के बाद ससुराल वाले फरार हो गए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है. दरअसल बिहार के रोहतास की रहने वाली चंचला देवी की शादी पलामू के छतरपुर के मड़वा के रहने वाले कुंदन सिंह के साथ 2024 में हुई थी. चंचला देवी का आठ महीने का बच्चा भी है.
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है
दरअसल पलामू के छतरपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि चंचला देवी नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस चंचला देवी के घर पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी.
मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. ससुराल वाले अभी फरार हैं. परिजनों ने आवेदन भेज दिया है जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है. आवेदन में परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. प्रशांत प्रसाद- थाना प्रभारी, छतरपुर
बड़ी संख्या में परिजन मौके पर पहुंचे
इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए हैं. ससुराल वालों का कहना है कि महिला छत से गिर गई थी, जबकि उसके शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं.
बेटी ने मारपीट की जानकारी दी थी- परिजन
मृतक के परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या की है. मंगलवार की शाम तीन बजे के करीब चंचला देवी की बातचीत मां से हो रही थी, बातचीत के क्रम में उसने बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जब वह बेटी के ससुराल में पहुंचे तो देखा कि उसका शव पड़ा हुआ है.
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