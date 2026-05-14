महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति की प्रेमिका के घर मिला शव, जानिए पूरा मामला
चंपावत जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां एक महिला ने पति की कथित प्रेमिका के घर आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 14, 2026 at 6:44 PM IST
खटीमा: उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लोहाघाट क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला का शव अपने पति की कथित प्रेमी के घर के पास मिला है. एक महिला को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता था.
जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 40 वर्षीय महिला का शव पड़ोसी महिला के मकान की रेलिंग से लटका हुआ मिला है. इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.
घटना की जानकारी मिलने पर लोहाघाट थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट मोर्चरी भेज दिया. पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है. हालांकि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए गहन पड़ताल जारी है.
ग्रामीणों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि महिला को अपने पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने का संदेह था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. मामले को सुलझाने के लिए गांव स्तर पर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हो पाया.
बताया जा रहा है कि घटना वाली रात महिला कथित रूप से उस महिला के घर पहुंची, जिसके साथ उसके पति के संबंध होने की चर्चाएं थीं और वहीं पर महिला का शव मिला. घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.
जिस मकान में यह घटना हुई, उसके स्वामी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है. उनका कहना है कि घटना के बाद परिवार भय के माहौल में है और भविष्य में किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए.
मृतका अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गई है. बताया गया है कि उसका पति काशीपुर में तेल का टैंकर चलाता है और घटना से एक दिन पहले ही गांव लौटा था. ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे. फिलहाल पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.
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