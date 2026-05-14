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महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति की प्रेमिका के घर मिला शव, जानिए पूरा मामला

खटीमा: उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लोहाघाट क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला का शव अपने पति की कथित प्रेमी के घर के पास मिला है. एक महिला को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता था.

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 40 वर्षीय महिला का शव पड़ोसी महिला के मकान की रेलिंग से लटका हुआ मिला है. इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

घटना की जानकारी मिलने पर लोहाघाट थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट मोर्चरी भेज दिया. पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है. हालांकि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए गहन पड़ताल जारी है.

ग्रामीणों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि महिला को अपने पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने का संदेह था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. मामले को सुलझाने के लिए गांव स्तर पर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हो पाया.