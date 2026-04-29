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कोडरमा में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुरालवाले फरार

कोडरमा: जिले के नंदोडीह में एक महिला का संदिग्ध स्थिति में शव पुलिस ने बरामद किया है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय अर्चना कुमारी के रूप में हुई है. घटना की जानकारी देते हुए मृतक के भाई अनिल पंडित ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी 2018 में नंदोडीह निवासी संतोष पंडित के साथ पूरे रीति रिवाज से की थी. इस दौरान अर्चना ने दो बच्चियों को जन्म दिया लेकिन कुछ महीने पहले ही अर्चना और उसके पति संतोष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होमे लगी थी, जिसे पारिवारिक स्तर पर सुलझा लिया गया था.

ससुराल के लोगों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप

मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि संतोष एवं उसके परिवार वाले उसकी बहन अर्चना को किसी न किसी बात को लेकर प्रताड़ित करते थे. बुधवार सुबह उन्हें अर्चना की ननद ने फोन करके जानकारी दी कि अर्चना की तबीयत काफी खराब है, जिसके बाद उन्होंने संतोष को फोन किया लेकिन संतोष का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद अर्चना के मायके वाले बिना देर किए नंदोडीह पहुंचे. उन्होंने देखा कि अर्चना अपने घर के अंदर बाथरूम के पास मृत अवस्था में पड़ी है.

ससुरालवालों पर महिला की हत्या का आरोप

मृतक के भाई का आरोप है कि मेरी बहन के गले में फंदे के निशान मौजूद हैं. मृतक के मायके वालों को संदेह है कि अर्चना के पति और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या की है और उसे बाथरूम के बाहर फेंक दिया होगा. इधर घटना के बाद से मृतक का पति संतोष और ससुराल वाले मौके से फरार हैं.