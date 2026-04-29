ETV Bharat / state

कोडरमा में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुरालवाले फरार

कोडरमा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

WOMAN DIES IN KODERMA
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 29, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: जिले के नंदोडीह में एक महिला का संदिग्ध स्थिति में शव पुलिस ने बरामद किया है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय अर्चना कुमारी के रूप में हुई है. घटना की जानकारी देते हुए मृतक के भाई अनिल पंडित ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी 2018 में नंदोडीह निवासी संतोष पंडित के साथ पूरे रीति रिवाज से की थी. इस दौरान अर्चना ने दो बच्चियों को जन्म दिया लेकिन कुछ महीने पहले ही अर्चना और उसके पति संतोष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होमे लगी थी, जिसे पारिवारिक स्तर पर सुलझा लिया गया था.

ससुराल के लोगों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप

मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि संतोष एवं उसके परिवार वाले उसकी बहन अर्चना को किसी न किसी बात को लेकर प्रताड़ित करते थे. बुधवार सुबह उन्हें अर्चना की ननद ने फोन करके जानकारी दी कि अर्चना की तबीयत काफी खराब है, जिसके बाद उन्होंने संतोष को फोन किया लेकिन संतोष का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद अर्चना के मायके वाले बिना देर किए नंदोडीह पहुंचे. उन्होंने देखा कि अर्चना अपने घर के अंदर बाथरूम के पास मृत अवस्था में पड़ी है.

ससुरालवालों पर महिला की हत्या का आरोप

मृतक के भाई का आरोप है कि मेरी बहन के गले में फंदे के निशान मौजूद हैं. मृतक के मायके वालों को संदेह है कि अर्चना के पति और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या की है और उसे बाथरूम के बाहर फेंक दिया होगा. इधर घटना के बाद से मृतक का पति संतोष और ससुराल वाले मौके से फरार हैं.

पुलिस के कब्जे में शव

घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. मृतक के मायके वालों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी पति और उसके ससुराल के लोगों को गिरफ्तार करे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल मृतका के मायके वालों की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी: विकास कुमार, थाना प्रभारी, जयनगर

ये भी पढ़ें- दुमका में बेटी की मौत के बाद पिता ने कराई FIR, आरोपी दामाद गिरफ्तार

महुआ चुनने गई महिलाओं पर जंगली भैंस ने किया हमला, दो की मौत

गुमला में महुआ चुनने गई थी महिला, जंगली हाथी ने कुचलकर उतारा मौत के घाट

TAGGED:

SP KODERMA
कोडरमा में महिला की मौत
कोडरमा पुलिस
ससुराल पर महिला की हत्या का आरोप
WOMAN DIES IN KODERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.