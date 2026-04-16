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दुमका में बेटी की मौत के बाद पिता ने कराई FIR, आरोपी दामाद गिरफ्तार

दुमका: झारखंड- पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के दलदली गांव में एक 26 साल की महिला नमिता हेम्ब्रम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. उसका शव घर में मिला है. इस संबंध में मृतक के पिता बासु हेम्ब्रम, जो पश्चिम बंगाल के सैंथिया थाना क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने दामाद सरदार मरांडी पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. इस बाबत उन्होंने शिकारीपाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

दहेज की मांग को लेकर करता था प्रताड़ित: मृतक का पिता

बासु हेम्ब्रम ने पुलिस को दिये अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि बेटी नमिता हेंब्रम की शादी तीन साल पहले 2023 में आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार दुमका के दलदली गांव के सरदार मरांडी के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही लगातार मेरा दामाद दहेज की मांग को लेकर मेरी बेटी को काफी प्रताड़ित करता था. वह मेरी बेटी से कहता था कि तुम्हारे पिता काफी अमीर हैं, तुम जाकर उनसे रुपए और अन्य सामान लेकर आओ. इसी बीच मेरी बेटी को एक बेटा भी हुआ, जो अभी डेढ़ साल का है लेकिन मेरे दामाद ने मेरी बेटी को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा और वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था.

हत्या को दिया आत्महत्या का रूप: पीड़िता

लगातार इसकी सूचना मेरी बेटी मुझे दिया करती थी. इसी बीच मेरे दामाद ने मुझे यह जानकारी दी कि नमिता की तबीयत काफी खराब है, आप आइये तो मैं फौरन उसके गांव पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी मरी पड़ी है. उसके गले में रस्सी का मोटा निशान है.

दामाद और उनके परिजनों ने बताया कि इसने आत्महत्या की है लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि मेरे दामाद ने ही पहले मेरी बेटी की हत्या गला घोटकर की और घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है.