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धनबाद में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष के लोगों ने लगाया हत्या का आरोप

धनबाद में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है.

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नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद लोगों की भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 7:44 PM IST

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धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी. नवविवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. घटना मटियाला पंचायत के मचामहुल गांव की है, जहां काशी गोप की 21 साल की पत्नी फुलटुसी देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत पर बवाल

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है.

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत (Etv Bharat)

ससुराल पक्ष पर और दहेज मांगने का आरोप

मृतक के चचेरे भाई अनिल महतो ने बताया कि फुलटुसी की शादी करीब एक साल पहले काशी गोप के साथ हुई थी. उनका आरोप है कि शादी के समय 5 लाख रुपये दहेज के रूप में दिए गए थे लेकिन बावजूद इसके ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था और मांग पूरी नहीं होने पर फुलटुसी की हत्या तक कर दी गई.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

इधर, गोविंदपुर थाना पुलिस का कहना है कि मायके वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत की है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण साफ हो पाएंगे. रिपोर्ट और जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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