उत्तरकाशी में सांप ने महिला को डसा, उपचार के दौरान तोड़ा दम
उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में सांप के डसने से महिला की मौत हो गई. सर्पदंश में गलती करने पर जान जा सकती है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 4:26 PM IST
उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के गड़थ गांव के चोपड़ा तोक में एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया. घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की ओर से परिजनों को तत्काल महिला को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनचौरा ले जाने की सलाह दी गई. हालांकि, उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया गया, जहां डॉक्टरों की ओर से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है.
चोपड़ा तोक में सांप ने महिला को डसा: जानकारी के मुताबिक, चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के ग्राम गड़थ निवासी नागेंद्र सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह करीब 9:20 बजे दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को घटना की एक सूचना दी. जिसमें उन्होंने बताया कि चोपड़ा तोक में सुमित्रा देवी को सांप ने डस लिया है. महिला की हालत को देखते हुए सूचना मिलते ही तत्काल उपचार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया.
उपचार के दौरान महिला ने तोड़ा दम: परिजनों को बिना देरी किए महिला को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनचौरा ले जाने की सलाह दी गई. ताकि, उन्हें समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल सके. परिजन महिला को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनचौरा ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.
महिला की मौत पर शोक की लहर: महिला की मौत की सूचना से क्षेत्र में भी दुख की लहर है. हालांकि, महिला को सांप ने किन परिस्थितियों में डसा और घटना के समय वो कहां थीं? इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है. महिला की मौत के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया गया. जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
"गुरुवार सुबह करीब 9:20 बजे गड़थ गांव निवासी नागेंद्र सिंह चौहान ने दूरभाष पर चोपड़ा तोक में सुमित्रा देवी को सांप के डसने की सूचना दी थी. सूचना मिलते ही तत्काल महिला को उपचार के लिए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनचौरा ले जाने की सलाह दी गई. हालांकि, उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया गया है."- शार्दुल गुसाईं, आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तरकाशी
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