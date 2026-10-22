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उत्तरकाशी में सांप ने महिला को डसा, उपचार के दौरान तोड़ा दम

सांप के डसने से महिला की मौत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के गड़थ गांव के चोपड़ा तोक में एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया. घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की ओर से परिजनों को तत्काल महिला को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनचौरा ले जाने की सलाह दी गई. हालांकि, उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया गया, जहां डॉक्टरों की ओर से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है.

चोपड़ा तोक में सांप ने महिला को डसा: जानकारी के मुताबिक, चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के ग्राम गड़थ निवासी नागेंद्र सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह करीब 9:20 बजे दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को घटना की एक सूचना दी. जिसमें उन्होंने बताया कि चोपड़ा तोक में सुमित्रा देवी को सांप ने डस लिया है. महिला की हालत को देखते हुए सूचना मिलते ही तत्काल उपचार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया.