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धमतरी में करंट लगने से महिला की मौत, आंगन में कपड़े सुखाते समय हादसा

अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका की पहचान संगीता साहू (33 साल), पति रूपेश साहू, निवासी अधारी नवागांव के रूप में हुई है. सोमवार सुबह संगीता नहाने के बाद घर के आंगन में गीले कपड़े सुखाने गई थी. जिस स्थान पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बंधी हुई थी, उसके ठीक पास से बिजली का तार गुजर रहा था.

धमतरी: शहर के अधारी नवागांव वार्ड में सोमवार को एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा घर के आंगन में कपड़े सुखाने के दौरान करंट लगने हुआ. घटना के बाद परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

गीला कपड़ा रस्सी में डालते ही लगा करंट

बताया जा रहा है कि तार का एक हिस्सा खुला हुआ था. जैसे ही संगीता ने गीले कपड़े रस्सी पर डालने का प्रयास किया, उसका संपर्क खुले बिजली तार से हो गया. तेज करंट लगते ही वह मौके पर ही गिर पड़ी. घटना होते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. पति रूपेश साहू तुरंत मौके पर पहुंचे और लकड़ी की सहायता से बिजली के तार को अलग किया, ताकि करंट का प्रवाह रुके. इसके बाद परिजनों की मदद से संगीता को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस जांच में जुटी

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद संगीता को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. संगीता की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल और उनके घर पहुंचे. वहीं पुलिस भी जांच में जुटी है.

बारिश में रहें ज्यादा सतर्क

बरसात के मौसम में बिजली से जुड़े हादसों की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे समय में खुले या क्षतिग्रस्त बिजली के तार, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों का उपयोग तथा बिजली लाइनों के पास घरेलू कार्य करना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है. जानकारों का कहना है कि यदि कहीं बिजली का तार खुला दिखाई दे या उसमें कोई खराबी नजर आए तो इसकी सूचना तत्काल विद्युत विभाग को देनी चाहिए और मरम्मत होने तक उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए.