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भाई को राखी बांधने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, पति की हालत गंभीर

पलामू: भाई को राखी बांधने जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है. जबकि इस दुर्घटना में घायल उनके पति की हालत गंभीर बनी हुई है. पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के सिलदाग की रहने वाली आरती देवी अपने पति रंगीला सिंह के साथ शुक्रवार को बाइक से भाई को राखी बांधने के लिए मायके जा रही थी. आरती देवी का मायके बरवाडीह के इलाके में है. इसी क्रम में पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 139 पर उनकी बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई.

डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया

दुर्घटना में रंगीला सिंह और उनकी पत्नी आरती देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने आरती देवी को मृत घोषित कर दिया.

घटना को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी