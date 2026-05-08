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चतरा में रफ्तार का कहर: बेलगाम ट्रक ने महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत, उग्र भीड़ ने की वाहनों में तोड़फोड़

चतरा में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई. जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा.

Road Accident in Chatra
सड़क जाम कर विरोध जताते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 2:57 PM IST

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चतराः जिले के वशिष्ठनगर थाना क्षेत्र के जोरी में शुक्रवार की अहले सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने न केवल ट्रक चालक की धुनाई कर दी, बल्कि गया-चतरा मुख्य मार्ग पर कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की. पिछले 5 घंटे से सड़क पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है. जिससे स्कूली बच्चों से लेकर परीक्षार्थियों तक को काफी परेशानी हो रही है.

वहीं मृत महिला की पहचान जोरी निवासी प्रेम साव की 50 वर्षीय माता अंजू देवी के रूप में की गई है. परिजनों के अनुसार हर दिन की तरह अंजू देवी आज भी सुबह घर से टहलने और पूजा के लिए फूल लाने निकली थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया.

ट्रक की टक्कर से महिला की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला काली मंदिर से गुड़हल का फूल लेकर लौट रही थीं, तभी गलत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी वीभत्स थी कि महिला के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह कुचल गया और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

ग्रामीणों ने ट्रक चालक की धुनाई की

हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे ट्रक को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ लिया. गुस्से से तमतमाई भीड़ ने ट्रक के शीशे चकनाचूर कर दिए और चालक को केबिन से खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी. गनीमत रही कि वशिष्ठनगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गए और बड़ी मशक्कत के बाद चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित थाने ले गए.

कई गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त किया

हालांकि, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ. जाम के दौरान वहां से जबरन निकलने की कोशिश करने वाली तीन-चार गाड़ियों और कई बाइक को प्रदर्शनकारियों ने डंडों से प्रहार कर क्षतिग्रस्त कर दिया और सड़क जाम कर दिया.

सड़क जाम कर जताया विरोध

जाम के कारण सड़क की दोनों ओर 5-5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. वहीं जाम में स्कूली बसें फंसी रही. जिसके कारण दर्जनों बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके. यही नहीं बारात वाहन और कॉलेज की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी भी भीषण गर्मी में सड़क पर फंसे रहे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन छोटी गाड़ियों को अट्टापुर और कुंडा के रास्ते डायवर्ट कर रही है, लेकिन मुख्य मार्ग पूरी तरह ठप पड़ा है.ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले तीन दिनों में सड़क दुर्घटना में यह दूसरी मौत हुई है. मंगलवार रात को भी एक युवक को इसी तरह ट्रक ने कुचल दिया था.

ग्रामीणों की मांग

वहीं मृतका के पुत्र पवन कुमार ने बताया कि उनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, लेकिन ट्रक चालक की लापरवाही ने उनका संसार उजाड़ दिया. आक्रोशित ग्रामीणों की अब प्रशासन से तीन प्रमुख मांगें हैं. जिसमें पहली मांग है कि पीड़ित परिवार को तत्काल उचित सरकारी मुआवजा दिया जाए, दूसरी मांग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री लागू किया जाए, तीसरी मांग काली मंदिर के समीप तत्काल प्रभाव से ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं.

Road Accident in Chatra
उग्र भीड़ को समझाते पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर मौजूद

फिलहाल मौके पर वशिष्ठनगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह के साथ हंटरगंज बीडीओ, सीओ और पुलिस जवान मौजूद हैं. इस संबंध में वशिष्ठनगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के साथ वार्ता कर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं घटना के बाद अब देखना यह है कि क्या प्रशासन केवल सांत्वना के शब्द कहेगा या वास्तव में कोई ठोस पहल करेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके. आज की इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि सरकारी दावों और सड़क सुरक्षा की पोल भी खोल दी है.

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