रेवाड़ी में अवारा पशु के हमले में महिला की मौत, स्थानीय लोगों में आक्रोश, परिजनों ने एसडीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग
रेवाड़ी में गाय ने एक 60 साल की महिला की जान ले ली. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है.
Published : February 5, 2026 at 6:06 PM IST
रेवाड़ीः शहर में अवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस समस्या के कारण एक बार फिर एक महिला की मौत हो गई. हंस नगर निवासी 60 वर्षीय कृष्णा देवी की गाय के हमले में मौत हो गई.
घर के बाहर खड़ी थी महिलाः इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह लोगों की जान जाती रहेगी. दरअसल, यह घटना 3 फरवरी की शाम की है. कृष्णा अपने घर के बाहर खड़ी थीं. इसी दौरान अचानक एक गाय ने उन पर हमला कर दिया. गाय ने काफी देर तक उन्हें पैरों से कुचला. आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाय को भगाया लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी.
शमशान से सीधे डीसी के पास पहुंचे स्थानीय लोगः घायल कृष्णा को पहले रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की शाम उनकी मौत हो गई. गुरुवार को कृष्णा का अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद सैकड़ों लोग घर जाने के बजाय जिला सचिवालय रेवाड़ी पहुंचे. लोगों ने उपायुक्त को शिकायत देकर बेसहारा पशुओं को पकड़ने की मांग की है.
कई शहरों में है बेसहारा पशुओं की समस्याः बता दें कि रेवाड़ी सहित हरियाणा के कई शहरों में बेसहारा पशुओं की समस्या कई सालों से बनी हुई है. यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है. अब तक बेसहारा पशुओं के कारण करीब आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं.
लाखों खर्च, समस्या बरकरारः स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से पशुओं को पकड़ने पर लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में आज भी सैकड़ों बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी.