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3 दिन की खुशियां फिर जिंदगी भर का मिला गम, नवरात्र से पहले उजड़ गया हंसता-खेलता घर

जांजगीर चांपा: जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी. परिजनों ने डिलीवरी के बाद उसे चाय और बिस्किट भी खाने को दिया था. परिजनों की मानें तो सबकुछ ठीक था लेकिन 25 तारीख को महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी. महिला ने अपने परिजनों को बताया कि उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा है.

परिजनों का आरोप है कि 27 तारीख को उनको अस्पताल के द्वारा बताया गया कि उनके मरीज की मौत हो चुकी है. परिजनों ने बताया कि जब उनको शव सौंपने की बात कही गई तो उन्होने शव लेने से इंकार कर दिया. उनका कहना था कि महिला मरीज की मौत लापरवाही से हुई है. इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसपर कार्रवाई की जानी चाहिए. परिजनों के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. नाराज परिजन शव को अस्पताल के सामने रखकर प्रदर्शन करते रहे. पुलिस उनको लगातार समझाने की कोशिस में जुटी रही.

महिला के परिजनों ने तत्काल इस बात की जानकारी ड्यूटी पर तैनात नर्स को दी, उससे कहा कि वो तत्काल डॉक्टर को महिला की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दें. ड्यूटी नर्स ने तत्काल महिला को डॉक्टर की सलाह के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया. परिजनों का कहना है कि महिला की तबीयत सुधरने के बजाए बिगड़ती ही जा रही थी. जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर नर्स ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया. परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद से ही सरिता गंधर्व की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई.

परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप

पुलिस ने परिजनों से कहा कि वो हंगामा नहीं करें और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को होने दें. पीएम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा की महिला की मौत की असली वजह क्या थी. अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी यही कहा गया कि पीएम रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. अगर किसी तरह की लापरवाही बरती गई होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी.

जिनकी मौत हुई है वो मेरी भाभी थी. उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी. डिलीवरी के बाद उन्होने चाय भी पी और बिस्किट भी खाया. सबकुछ अच्छा था. उन्होने दर्द की शिकायत की जिसके बाद हमलोग डॉक्टर को बुलाने के लिए गए. बाद में उनको एक इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद वो बेसुध हो गईं. फिर उनको आईसीयू में भर्ती किया गया. जो भी उन्होने दवा लाने को कहा हमने लाकर उनको दिया. 48 घंटे बाद वो काफी सीरियस हो गईं. उनको मशीन के सपोर्ट पर रखा गया. वहां पर एक सिर्फ नर्स थी. वहां पर कोई डॉक्टर काफी देर तक नहीं था. बाद में डॉक्टर आए तो उन्होने रेफर करने की बात कही. पुलिसवाले आए तो कहे कि लाश लेकर जाओ जो होना था वो हो गया. बच्चा कैसे पलेगा ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है: आर्यन चौहान, मृतक महिला के परिजन

तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम

मृतक मरीज के परिजनों के भारी आक्रोश को देखते हुए सरिता गन्धर्व का पोस्टमार्टम तहसीलदार के सामने महिला डॉक्टर के माध्यम से कराया गया. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने सरिता गन्धर्व की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि महिला की मौत का कारण पोस् मार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होने का दावा किया. सिविल सर्जन ने कहा कि महिला की पुरानी जांच रिपोर्ट में खून की कमी के साथ कई कमी होने की बात थी.



19 वर्ष की महिला डिलीवरी के लिए आई थी. दोनों पैरों में सूजन था. ब्लड और प्लेटलेट्स की भी शिकायत थी. उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजना जरूरी था. महिला 24 तारीख को यहां भर्ती हुई थी. महिला को मल्टीपल प्रॉब्लम हो रहे थे. मरीज की स्थिति काफी खराब थी. हमने उनका बेहतर इलाज किया. पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे. इंजेक्शन कोई गलत नहीं होता है. दिक्कत के हिसाब से दवाएं और इंजेक्शन दिए जाते हैं. पीएम रिपोर्ट जब सामने आएगा तो सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी: डॉ बी. एल जागृति, सिविल सर्जन जिला अस्पताल जांजगीर

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही सरकार

राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जिला अस्पताल जैसी सुविधा वाले अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा का सुरक्षित नहीं रहना एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है. हालाकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही लापरवाही के आरोप सही हैं या गलत ये साफ हो पाएगा.

सिविल सर्जन ने दी जानकारी

सिविल सर्जन डॉ बीएल जागृति ने कहा कि जिला अस्पताल में 6 महीने में 1520 प्रसव कराए गए हैं. सिविल सर्जन ने बताया कि अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक जिला अस्पताल में कुल 1520 डिलीवरी हुई हैं. इस दौरान प्रसव के बाद कल पहली महिला की मौत जिला अस्पताल में हुई है. इसके अलावा इस अवधि में कुल 3 मातृ मृत्यु हुई, जिसमें 2 मामले रेफरल के थे.

पहला केस: कोरबा के करतला क्षेत्र से रेफर होकर आई महिला की उपचार के दौरान मौत हुई थी.

दूसरा केस: पामगढ़ से रेफर होकर आई महिला की भी उपचार के दौरान मौत हो गई. सिविल सर्जन ने बताया कि दोनों ही महिलाएं गंभीर स्थिति में रेफर होकर आई थीं.