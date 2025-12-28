ETV Bharat / state

जलने से महिला की मौत, बलौदा बाजार के कसडोल थाना क्षेत्र की घटना

मृतक महिला खेत से पैरा लेने गई थी, तभी खेत में लगी आग की चपेट में आ गई.

Woman dies of burns
कसडोल थाना क्षेत्र की घटना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: खेत में लगी आग की चपेट में आने से महिला किसान की मौत हो गई. मृतक महिला का नाम प्रभा साहू, उम्र 46 साल था. महिला कसडोल थाना इलाके के सेल ग्राम में रहती थी. हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है.

आग की चपेट में आने से महिला की मौत

बताया जा रहा है कि खेत में पराली जलाया गया था. महिला जब अपने खेत से पैरा लेने गई तो आग की चपेट में आ गई. खेत में लगी आग से धुंआ भी हो रहा था जिससे उसका दम भी घुट गया. गांव वालों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा किया. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी कि मौत जलने से हुई या फिर दम घुटने से.

बलौदा बाजार (ETV Bharat)
घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंची. हमने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. शुरुआती पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई है कि पराली जलाने के दौरान आग फैली और उसकी चपेट में महिला आ गई. हम आग लगने के वास्तिवक कारणों का पता लगा रहे हैं, घटना की विस्तृत जांच जारी है: शशांक सिन्हा, थाना प्रभारी, कसडोल



गांव में पसरा मातम

हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है. रोते बिलखते परिजनों को गांव के लोग सांत्वना दे रहे हैं. पीड़ित परिवार और गांव के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि प्रभा साहू की मौत हो गई.

पराली जलाने से होने वाले नुकसान

  • जमीन की मृदा क्षमता होती है प्रभावित
  • पर्यावरण को होता है नुकसान
  • जहरीले धुएं से बढ़ती है सांस की बीमारियां
  • आस पास के खेतों को भी पहुंचता है नुकसान
  • जहरीले धुंए की चपेट में आने से जीव जंतुओं को भी होता है खतरा


पराली को सड़ाकर अगर उसका खाद बनाया जाए तो पराली का निपटारा आसानी से किया जा सकता है. कई बार किसान चोरी छिपे खेत में पराली जला देते हैं. ऐसे करने से खेत तो खराब होता ही है. खेत में लगी आग से उठी चिंगारी कई बार घरों तक भी पहुंच जाती है. ऐसे में पराली जलाने से बचना चाहिए. कसडोल की घटना से किसानों को सबक लेना चाहिए.

ईको टूरिज्म का सेंटर बनेगा सोनाखान-कसडोल, सीएम के ऐलान से बलौदा बाजार के लोग खुश
बलौदा बाजार में अबतक 15 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी पूरी, 5 दिसंबर को हुआ पहला उठाव
बलौदा बाजार में धान खरीदी के दावे फेल, सोसायटी में हम्माल और सुविधाओं का टोटा

TAGGED:

CELL VILLAGE
BALODA BAZAAR
KASDOL POLICE STATION
पराली
WOMAN DIES OF BURNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.