पिथौरागढ़ में भालू के हमले में महिला की मौत, दहशत में ग्रामीण

पिथौरागढ़ में भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीण खौफजदा हैं.

Woman died in bear attack
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 2, 2025 at 12:00 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में भालू का आतंक छाया हुआ है. रविवार सुबह भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बोरागांव तोक कॉपा निवासी (तल्ला जोहार) बसंती देवी शाही (उम्र 45 वर्ष) घर के नजदीक घास काट रही थी. तभी अचानक भालू ने महिला पर हमला कर दिया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. महिला घर पर अकेली रहती थी, महिला का पति त्रिलोक सिंह बाहर कंपनी में कार्यरत है. जबकि महिला के दो लड़के काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं.

क्षेत्र प्रमुख कविता महर व क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह धर्मशक्तू ने वन विभाग से जल्द भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की. गौर हो कि दो माह पहले मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में मेसरकुंड के पास बकरी चरा रहे एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया था. ग्रामीण कुंदन सिंह खत्री भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था. लहूलुहान हालत में वह खुद ही एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचा और फिर इलाज के लिए अस्पताल गया था.

कुंदन सिंह ने बताया कि वो पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि भालू ने हमला किया है तो वो जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया. दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई. भालू अपने नुकीले पंजों और तेज दांतों से कुंदन सिंह पर जानलेवा वार करता रहा. कुंदन सिंह ने भालू को दूर धकेलते हुए पत्थर फेंककर शोर किया, तब जाकर भालू वहां से भागा. घायल अवस्था में ही वो पैदल चलकर सरमोली बैंड पहुंचा और वाहन से मुनस्यारी अस्पताल पहुंचा था.

वहीं बीते दिनों पिथौरागढ़ के थलकेदार जंगल के नजदीकी चामी गांव में भालू की दस्तक से लोग दहशत में आ गए. भालू को देख ग्रामीण घरों में कैद हो गए और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. वन कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद भालू को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया था. भालू के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी. जिला मुख्यालय से करीब पांच किमी दूर चामी गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक मकान के पास ग्रामीणों ने भालू देखा.

जिसकी ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची थी. इस दौरान भालू को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया. भालू पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया था कि भालू को प्राथमिक इलाज के बाद निगरानी में रखा गया है. भालू की उम्र चार साल के करीब है, वह भटककर आबादी में पहुंच गया था.

भालू के हमले से महिला की मौत
पिथौरागढ़ भालू हमला
PITHORAGARH LATEST NEWS
WOMAN DIED IN BEAR ATTACK I
PITHORAGARH BEAR TERROR

