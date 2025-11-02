ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में भालू के हमले में महिला की मौत, दहशत में ग्रामीण

पिथौरागढ़: सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में भालू का आतंक छाया हुआ है. रविवार सुबह भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बोरागांव तोक कॉपा निवासी (तल्ला जोहार) बसंती देवी शाही (उम्र 45 वर्ष) घर के नजदीक घास काट रही थी. तभी अचानक भालू ने महिला पर हमला कर दिया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. महिला घर पर अकेली रहती थी, महिला का पति त्रिलोक सिंह बाहर कंपनी में कार्यरत है. जबकि महिला के दो लड़के काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं.

क्षेत्र प्रमुख कविता महर व क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह धर्मशक्तू ने वन विभाग से जल्द भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की. गौर हो कि दो माह पहले मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में मेसरकुंड के पास बकरी चरा रहे एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया था. ग्रामीण कुंदन सिंह खत्री भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था. लहूलुहान हालत में वह खुद ही एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचा और फिर इलाज के लिए अस्पताल गया था.

कुंदन सिंह ने बताया कि वो पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि भालू ने हमला किया है तो वो जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया. दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई. भालू अपने नुकीले पंजों और तेज दांतों से कुंदन सिंह पर जानलेवा वार करता रहा. कुंदन सिंह ने भालू को दूर धकेलते हुए पत्थर फेंककर शोर किया, तब जाकर भालू वहां से भागा. घायल अवस्था में ही वो पैदल चलकर सरमोली बैंड पहुंचा और वाहन से मुनस्यारी अस्पताल पहुंचा था.