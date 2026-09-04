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चमोली में भालू के हमले में महिला की दर्दनाक मौत, दूसरी की हालत नाजुक

चमोली जिले के पोखरी के सिदेली तोक में भालू का हमला, एक महिला की मौत तो दूसरी गंभीर रूप से घायल

CHAMOLI BEAR ATTACK
भालू के हमले में महिला घायल (फोटो सोर्स- Pradeep Rawat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2026 at 3:14 PM IST

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चमोली: पोखरी विकासखंड की नेल ग्राम पंचायत के सिदेली तोक में भालू ने दो महिलाओं पर हमला कर दिया. जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के बाद अब हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है. वहीं, घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

भालू के हमले के दौरान चट्टान से गिरने से महिला की मौत: ग्रामीणों के मुताबिक, नेल ग्राम पंचायत की लक्ष्मी देवी पत्नी गजेंद्र सिंह और विमला देवी पत्नी चंद्रशेखर सिंह सिदेली तोक गई थी. तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. ऐसे में भालू से बचने के लिए दोनों दौड़ पड़ीं. तभी विमला देवी चट्टान से नीचे जा गिरी. जिससे विमला देवी की मौके पर ही जान चली गई.

CHAMOLI BEAR ATTACK
घायल महिला को हायर सेंटर भेजने की तैयारी (फोटो सोर्स- Pradeep Rawat)

दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर: वहीं, लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला का रेस्क्यू किया. साथ ही सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. घायल महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया, फिर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है.

भालू को पकड़ने की मांग: उधर, घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. सूचना पर वन विभाग की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में भालू की आवाजाही से लोगों में भय बना हुआ है. ग्रामीणों ने आबादी वाले क्षेत्रों में वन विभाग की गश्त बढ़ाने और भालू को पकड़ने की मांग की है.

भालू के हमले में मौत-

  1. विमला देवी पत्नी चंद्रशेखर सिंह (उम्र 56 वर्ष), निवासी- नेल सिदेली, पोखरी, चमोली

भालू के हमले में घायल-

  1. लक्ष्मी देवी पत्नी गजेंद्र सिंह, निवासी- नेल सिदेली, पोखरी, चमोली

चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि भालू के हमले में एक महिला की मौत हुई है. जबकि, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटा रही है. बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन वन्यजीवों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल तो कई जान भी गंवा रहे हैं.

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भालू हमले में महिला की मौत
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