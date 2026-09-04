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चमोली में भालू के हमले में महिला की दर्दनाक मौत, दूसरी की हालत नाजुक

चमोली: पोखरी विकासखंड की नेल ग्राम पंचायत के सिदेली तोक में भालू ने दो महिलाओं पर हमला कर दिया. जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के बाद अब हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है. वहीं, घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

भालू के हमले के दौरान चट्टान से गिरने से महिला की मौत: ग्रामीणों के मुताबिक, नेल ग्राम पंचायत की लक्ष्मी देवी पत्नी गजेंद्र सिंह और विमला देवी पत्नी चंद्रशेखर सिंह सिदेली तोक गई थी. तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. ऐसे में भालू से बचने के लिए दोनों दौड़ पड़ीं. तभी विमला देवी चट्टान से नीचे जा गिरी. जिससे विमला देवी की मौके पर ही जान चली गई.

घायल महिला को हायर सेंटर भेजने की तैयारी (फोटो सोर्स- Pradeep Rawat)

दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर: वहीं, लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला का रेस्क्यू किया. साथ ही सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. घायल महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया, फिर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है.