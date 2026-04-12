ETV Bharat / state

बागपत में सड़क हादसे में महिला की मौत; कैंटर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, पुलिस जांच में जुटी

बागपत : कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक तेज रफ्तार कैंटर से ई रिक्शा को टक्कर लग गई. सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज के आधार पर पुलिस कैंटर की तलाश में जुट गई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार से तहरीर ले ली गई है. मृतक महिला का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

महिला की मौके पर मौत : जानकारी के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के बागपत सोनीपत रोड पर एक तेज रफ्तार कैंटर से ई रिक्शा को टक्कर लग गई. हादसा निवाड़ा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुआ है. भीषण सड़क हादसे में खूबबीपुर निवाड़ा निवासी बल्किसा (50) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और काफी लोग एकत्रित हो गये.