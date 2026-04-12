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बागपत में सड़क हादसे में महिला की मौत; कैंटर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, पुलिस जांच में जुटी

कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार से तहरीर ले ली गई है.

बल्किसा (फाइल फोटो)
बल्किसा (फाइल फोटो) (Photo credit: परिजन)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:54 PM IST

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बागपत : कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक तेज रफ्तार कैंटर से ई रिक्शा को टक्कर लग गई. सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज के आधार पर पुलिस कैंटर की तलाश में जुट गई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार से तहरीर ले ली गई है. मृतक महिला का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

महिला की मौके पर मौत : जानकारी के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के बागपत सोनीपत रोड पर एक तेज रफ्तार कैंटर से ई रिक्शा को टक्कर लग गई. हादसा निवाड़ा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुआ है. भीषण सड़क हादसे में खूबबीपुर निवाड़ा निवासी बल्किसा (50) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और काफी लोग एकत्रित हो गये.

पुलिस ने परिजनों को समझाया, शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा : घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग व परिजन मौके पर पहुंचे. जिसके बाद नाराज परिजनों ने जाम लगाने का प्रयास किया. हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज के आधार पर पुलिस कैंटर की तलाश में जुट गई है. पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : कानपुर में सड़क हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत, दो घायल

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