बहराइच में सांप के काटने से महिला की मौत; जिला अस्पताल में हंगामा, परिजन बोले- एंबुलेंस चालक की लापरवाही से गई जान

महिला की मौत के बाद रोते-बिलखते परिवार के लोग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच : घर में काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया. हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे. इस दौरान महिला की मौत हो गई. परिजनों ने एंबुलेंस चालक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया. पुलिस से भी नोकझोंक हुई.

मामला कोतवाली देहात इलाके के केशवापुर गांव का है. शनिवार की रात रक्षा राम की पत्नी राजवंती (35) घर में काम कर रही थी. इस दौरान किसी जहरीले सांप ने काट लिया. इससे महिला की हालत गंभीर होने लगी.

परिजनों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा. (Video Credit; ETV Bharat)

परिवार के लोगों ने बताया कि 108 पर फोन कर एंबुलेंस मंगाई गई. एंबुलेंस चालक से राजवंती को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा गया था. भतीजे अशोक यादव ने बताया कि एंबुलेंस चालक ने फखरपुर सीएचसी पहुंचा दिया. यहां इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी. इसके बाद यहां के चिकित्सकों ने राजवंती को जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर साहिल खान ने महिला को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि जब महिला को अस्पताल लाया गया था तो उसकी मौत हो चुकी थी. इससे परिजनों में चीख-पुकार मच गई. जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. परिजन शव को लेकर जाने लगे.