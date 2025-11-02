ETV Bharat / state

बहराइच में सांप के काटने से महिला की मौत; जिला अस्पताल में हंगामा, परिजन बोले- एंबुलेंस चालक की लापरवाही से गई जान

पुलिस कर्मियों से नोकझोंक, परिजनों का आरोप- चालक ने जिला अस्पताल के बजाय सीएचसी पहुंचा दिया.

महिला की मौत के बाद रोते-बिलखते परिवार के लोग.
महिला की मौत के बाद रोते-बिलखते परिवार के लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 1:47 PM IST

बहराइच : घर में काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया. हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे. इस दौरान महिला की मौत हो गई. परिजनों ने एंबुलेंस चालक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया. पुलिस से भी नोकझोंक हुई.

मामला कोतवाली देहात इलाके के केशवापुर गांव का है. शनिवार की रात रक्षा राम की पत्नी राजवंती (35) घर में काम कर रही थी. इस दौरान किसी जहरीले सांप ने काट लिया. इससे महिला की हालत गंभीर होने लगी.

परिजनों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा. (Video Credit; ETV Bharat)

परिवार के लोगों ने बताया कि 108 पर फोन कर एंबुलेंस मंगाई गई. एंबुलेंस चालक से राजवंती को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा गया था. भतीजे अशोक यादव ने बताया कि एंबुलेंस चालक ने फखरपुर सीएचसी पहुंचा दिया. यहां इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी. इसके बाद यहां के चिकित्सकों ने राजवंती को जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर साहिल खान ने महिला को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि जब महिला को अस्पताल लाया गया था तो उसकी मौत हो चुकी थी. इससे परिजनों में चीख-पुकार मच गई. जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. परिजन शव को लेकर जाने लगे.

परिजनों की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई. परिजनों का कहना था कि अगर एंबुलेंस चालक राजवंती को सही समय पर जिला अस्पताल पहुंचा देता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने मनमानी करते हुए सीएचसी पर उतार दिया. यहां से उसे दूसरे एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर जाना पड़ा.

हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं 108 एंबुलेंस के प्रभारी सुधीर मणि त्रिपाठी ने बताया कि मरीज को लाते समय पहले नजदीक के ही अस्पताल में मरीज को पहुंचाने का नियम है.

उन्होंने बताया कि अगर मरीज के परिजन दोबारा 108 पर कॉल कर किसी अन्य अस्पताल में लेकर चलने की बात कहते हैं तो उस पर विचार किया जाता है. एंबुलेंस चालक की कोई गलती नहीं है.

