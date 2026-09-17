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सिजेरियन के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, कोटा में मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

विरोध प्रदर्शन के दौरान जमा हुए लोग ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ने और बाद में कोटा के निजी अस्पताल में उसकी मौत होने से मामला गरमा गया. मृतका के परिजनों ने जिला अस्पताल की महिला चिकित्सक और स्टाफ पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. गुरुवार दोपहर को कोटा से शव लेकर सिलोर गांव पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. उन्होंने एंबुलेंस से शव उतारकर मुख्य सड़क पर रख दिया और प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया. परिजन महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई और मृतका के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए. मृतका के पति ने लगाए ये आरोप: मृतका के पति हनुमान प्रसाद सेन ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी वर्षा सेन का एक महिला चिकित्सक के यहां इलाज चल रहा था. महिला चिकित्सक ने 15 सितंबर को वर्षा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भेजा था. अगले दिन 16 सितंबर को जिला अस्पताल में वर्षा की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई. पति ने बताया कि ऑपरेशन के करीब दो घंटे बाद भी वर्षा को यूरिन नहीं आया. उन्होंने इस संबंध में महिला चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ को बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार जानकारी देने के बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया. पति ने बताया कि कई घंटे गुजरने के बाद भी यूरिन नहीं आया और धीरे-धीरे वर्षा की तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रशासन ने उसे आनन-फानन में कोटा रेफर कर दिया. कोटा के निजी अस्पताल में देर रात इलाज के दौरान वर्षा की मौत हो गई. पढ़ें: PBM अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, डिलीवरी के बाद बिगड़ी थी हालत