सिजेरियन के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, कोटा में मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है.
Published : September 17, 2026 at 5:25 PM IST
बूंदी: जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ने और बाद में कोटा के निजी अस्पताल में उसकी मौत होने से मामला गरमा गया. मृतका के परिजनों ने जिला अस्पताल की महिला चिकित्सक और स्टाफ पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. गुरुवार दोपहर को कोटा से शव लेकर सिलोर गांव पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. उन्होंने एंबुलेंस से शव उतारकर मुख्य सड़क पर रख दिया और प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया. परिजन महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई और मृतका के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए.
मृतका के पति ने लगाए ये आरोप: मृतका के पति हनुमान प्रसाद सेन ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी वर्षा सेन का एक महिला चिकित्सक के यहां इलाज चल रहा था. महिला चिकित्सक ने 15 सितंबर को वर्षा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भेजा था. अगले दिन 16 सितंबर को जिला अस्पताल में वर्षा की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई. पति ने बताया कि ऑपरेशन के करीब दो घंटे बाद भी वर्षा को यूरिन नहीं आया. उन्होंने इस संबंध में महिला चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ को बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार जानकारी देने के बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया. पति ने बताया कि कई घंटे गुजरने के बाद भी यूरिन नहीं आया और धीरे-धीरे वर्षा की तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रशासन ने उसे आनन-फानन में कोटा रेफर कर दिया. कोटा के निजी अस्पताल में देर रात इलाज के दौरान वर्षा की मौत हो गई.
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सड़क पर बैठ गए ग्रामीण: वर्षा का शव गुरुवार दोपहर सिलोर गांव के पास पहुंचा. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. हालांकि आक्रोशित परिजन मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. ग्रामीण राधेश्याम मीणा ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रसूताओं के इलाज में लगातार लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही हैं. उनका आरोप है कि कुछ चिकित्सक अपने निजी अस्पतालों के चक्कर में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की पर्याप्त निगरानी नहीं करते. ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी चिकित्सक और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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50 लाख रुपए मुआवजा और कार्रवाई की मांग: परिजनों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के साथ मृतका के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई. मामले में जिला अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉ गोविंद गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी अस्पताल प्रशासन के सामने आई है. उनके अनुसार प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे कोटा रेफर किया गया था. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच में यदि इलाज में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.