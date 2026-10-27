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धनबाद में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा, देर रात तक चली वार्ता के बाद परिजनों को मिले 7 लाख रुपये

मृतक के परिजन ( ETV Bharat )

धनबाद: सरायढेला स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मंगलवार को 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान लोयाबाद निवासी मोनी परवीन के रूप में हुई है. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा.

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