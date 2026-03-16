ETV Bharat / state

मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, वाहन की चपेट में आने से हुई मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम

बोकारो के सेक्टर -12 थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक में गई एक महिला की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई.

WOMEN DIED IN ROAD ACCIDENT
सड़क जाम के बाद लगी जाम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे की है. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाइवे को जाम कर दिया. जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

वाहन ने महिला को मारी टक्कर

मॉर्निंग वॉक के दौरान सुबह टहलने निकली महिला को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने नेशनल हाइवे पर जाम लगा दिया. सड़क जाम के कारण हाइवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया.

घटना को लेकर जानकारी देते ग्रामीण और थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

जाम में शामिल लोगों का कहना है कि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया. लोगों ने आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी के साथ-साथ मृतक के पति को नौकरी देने की मांग की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

सेक्टर-12 थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है. लोग गाड़ी को पकड़ने और मुआवजे की मांग को लेकर सुबह से ही जाम किए हुए हैं. वहीं महिला के परिजन ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी. इस दौरान किसी अज्ञात गाड़ी ने धक्का मार दिया. जिससे उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: गिरिडीह में महिला को कुचलने वाले हाइवा पर कहां से लादा गया था पत्थर, घटनास्थल बता रही है अलग कहानी

हजारीबाग के चरही में अनियंत्रित ट्रेलर ने मचाई तबाही, दो की मौत, आठ घायल

गढ़वा में जिंदा जल गया युवक, पेट्रोल स्टॉक की कोशिश साबित हुई जानलेवा

TAGGED:

MORNING WALK
WOMEN DIED
BOKARO
बोकारो में सड़क दुर्घटना
WOMEN DIED IN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.