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मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, वाहन की चपेट में आने से हुई मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम

बोकारो: मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे की है. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाइवे को जाम कर दिया. जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

वाहन ने महिला को मारी टक्कर

मॉर्निंग वॉक के दौरान सुबह टहलने निकली महिला को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने नेशनल हाइवे पर जाम लगा दिया. सड़क जाम के कारण हाइवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया.

घटना को लेकर जानकारी देते ग्रामीण और थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

जाम में शामिल लोगों का कहना है कि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया. लोगों ने आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी के साथ-साथ मृतक के पति को नौकरी देने की मांग की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया.