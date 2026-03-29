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कोडरमा में हाथियों की दहशत! जंगल में महुआ चुनने गई महिला को उतारा मौत के घाट

कोडरमा: जिले में हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं और वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है. ताजा मामला मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू स्थित हरलाडीह गांव का है, यहां महुआ चुनने गई एक महिला को हाथी ने पटक पटककर मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान 55 वर्षीय सीता देवी के रूप में हुई है.

हाथी देख भाग नहीं पाई महिला

मृतक के परिजनों ने बताया कि सीता देवी, गांव की कुछ महिलाओं के साथ गांव से सटे जंगल की ओर महुआ चुनने गई थी. इसी दौरान वहां एक हाथी आ पहुंचा, हाथी को देखते ही वहां मौजूद सभी महिलाएं भागने लगी, जबकि सीता देवी भागने में असफल रही. यहां हाथी ने उसे अपनी सूंढ़ से उठाकर जमीन पर दो से तीन बार पटका, जिससे उसकी मौत हो गई.

हाथी के हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश

इधर, वहां मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकठ्ठा किया और ग्रामीणों के आने के बाद किसी तरह हाथी को वहां से खदेड़ा गया. इधर हाथियों के लगातार बढ़ रहे हमले से ग्रामीणों में रोष है. लोगों का कहना है कि वन विभाग हाथियों को भगाने में असफल साबित हो रहा है और हाथी लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं.

परिजनों ने मांगा मुआवजा