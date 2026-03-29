कोडरमा में हाथियों की दहशत! जंगल में महुआ चुनने गई महिला को उतारा मौत के घाट
जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथी ने पटक पटककर मार डाला.
Published : March 29, 2026 at 6:08 PM IST
कोडरमा: जिले में हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं और वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है. ताजा मामला मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू स्थित हरलाडीह गांव का है, यहां महुआ चुनने गई एक महिला को हाथी ने पटक पटककर मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान 55 वर्षीय सीता देवी के रूप में हुई है.
हाथी देख भाग नहीं पाई महिला
मृतक के परिजनों ने बताया कि सीता देवी, गांव की कुछ महिलाओं के साथ गांव से सटे जंगल की ओर महुआ चुनने गई थी. इसी दौरान वहां एक हाथी आ पहुंचा, हाथी को देखते ही वहां मौजूद सभी महिलाएं भागने लगी, जबकि सीता देवी भागने में असफल रही. यहां हाथी ने उसे अपनी सूंढ़ से उठाकर जमीन पर दो से तीन बार पटका, जिससे उसकी मौत हो गई.
हाथी के हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश
इधर, वहां मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकठ्ठा किया और ग्रामीणों के आने के बाद किसी तरह हाथी को वहां से खदेड़ा गया. इधर हाथियों के लगातार बढ़ रहे हमले से ग्रामीणों में रोष है. लोगों का कहना है कि वन विभाग हाथियों को भगाने में असफल साबित हो रहा है और हाथी लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं.
परिजनों ने मांगा मुआवजा
इधर इस मामले पर वन विभाग की टीम कुछ भी कहने से परहेज कर रही है. वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला की मौत वन विभाग की लापरवाही से हुई है, इसलिए वन विभाग को मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देना चाहिए.
बता दें कि कोडरमा में बीते एक साल में हाथियों ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है. अभी कुछ दिन पहले ही हाथी ने कोडरमा थाना क्षेत्र में दो लोगों की जान ली थी और 6 जानवरों को भी हाथियों ने कुचलकर मार डाला था.
घटना की जानकारी मिलते ही रेंजर को मौके पर भेजा गया है. मृतक के परिजनों को फिलहाल 25 हजार रुपए दाह संस्कार के लिए दिया गया है. वहीं कागजी प्रक्रिया के बाद वन अधिनियम के तहत मुआवजे के रूप में मृतक को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे. हाथियों को क्षेत्र से भगाने के लिए 4 अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार हाथियों को खदेड़ने में लगी हुई है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे फिलहाल जंगलों की ओर न जाएं: सौमित्र शुक्ला, डीएफओ
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