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बिहार में महिला ने बेटी के साथ की आत्महत्या, बेटे की बची जान

मुजफ्फरपुर में आत्महत्या ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. रेवा रोड स्थित लक्ष्मी नगर में एक महिला ने अपनी चार साल की मासूम बेटी और बेटे के साथ आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाया.

मां-बेटी की मौत