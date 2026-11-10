बिहार में महिला ने बेटी के साथ की आत्महत्या, बेटे की बची जान
Muzaffarpur Suicide: मुजफ्फरपुर में महिला ने 4 साल की बेटा-बेटी के साथ खौफनाक कदम उठाया. मां-बेटी की मौत हो गई. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 10, 2026 at 5:37 PM IST
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. रेवा रोड स्थित लक्ष्मी नगर में एक महिला ने अपनी चार साल की मासूम बेटी और बेटे के साथ आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाया.
मां-बेटी की मौत
इस घटना में महिला और उसकी चार वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटे की जान बच गई. बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के परिजनों को घटना की जानकारी मिली. इसके बाद परिजनों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बेटे को बचा लिया.
पारिवारिक विवाद में उठाया कदम
मृतका की पहचान रीना के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रीना के पति निर्भय कुमार एक निजी कोचिंग संस्थान के संचालक हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद की बात सामने आ रही है. हालांकि, महिला ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.
FSL की टीम जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. वहीं, साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है.
सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा
इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मची हुई है. मां और मासूम बच्ची की मौत से पूरा इलाका स्तब्ध है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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