गुमला में महुआ चुनने गई थी महिला, जंगली हाथी ने कुचलकर उतारा मौत के घाट
गुमला में महुआ चुनने गई एक महिला पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया है. जिससे महिला की मौके पर ही मौत गई है.
Published : April 12, 2026 at 6:50 PM IST
गुमला: जिले में महुआ चुनने के लिए जंगल गई एक महिला पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई. बसिया प्रखंड के महाराजगंज कारालोया क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार सुबह बाघ धरा जंगल में महुआ चुनने गई एक 56 वर्षीय महिला बिरसमुनि उराइन को जंगली हाथी ने बेरहमी से कुचल दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
पीछे से किया हमला, संभलने का नहीं मिला मौका
मिली जानकारी के अनुसार, बिरसमुनि उराइन जंगल में महुआ बीन रही थी तभी झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी अचानक उनके पीछे से आ पहुंचा. महिला जब तक कुछ समझ पाती या भाग पाती, हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और पैरों से कुचल दिया. ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने परिजन को तत्काल सहायता राशि प्रदान की.
हाथी संभवतः घाघरा की ओर से आया है और फिलहाल महाराजगंज के जंगल में ही मौजूद है. हमारी टीम उसे रिहायशी इलाकों से दूर खदेड़ने का प्रयास कर रही है. ग्रामीणों से अपील है कि वे हाथी के करीब न जाएं और उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें:- शेखर सिंह, फॉरेस्टर
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना मिलते ही फॉरेस्टर शेखर सिंह और बसिया थाना प्रभारी कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के परिजनों को तत्काल 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है. फॉरेस्टर ने बताया कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही शेष मुआवजा राशि भी जल्द सौंप दी जाएगी. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद ग्रामीण अब भी डरे हुए हैं.
ये भी पढ़ें: गुमला में जंगली हाथी के कुचलने से युवक की मौत, गांव में फैला मातम
गढ़वा में जंगली हाथी ने 24 घंटे मे दो को कुचला, गजराज की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ी
कोडरमा में हाथियों की दहशत! जंगल में महुआ चुनने गई महिला को उतारा मौत के घाट