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गुमला में महुआ चुनने गई थी महिला, जंगली हाथी ने कुचलकर उतारा मौत के घाट

मृतका के परिजन को सहायता राशि सौंपते वन विभाग की टीम ( ईटीवी भारत )