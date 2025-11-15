ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कार और ट्रैक्टर-ट्राली की जोरदार भिड़ंत, नेपाली महिला की मौत, चार घायल

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में सिरौली के पास आज शनिवार 15 नवंबर सुबह को भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है. वहीं एक व्यक्ति को मामूली रूप से चोट आई है. घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5.15 बजे हुआ. हादसा सिरौली इलाके में पेट्रोल पंप के पास हुआ. बताया जा रहा है कि सुबह कार और ट्रैक्टर-ट्राली की जोरदार भिड़ंत हुई. उस वक्त कार में पांच लोग सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को पास के हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने एक महिला का मृत घोषित कर दिया. मृतक महिला मूल रूप से नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग दिल्ली से नेपाल जा रहे थे. जैसे ही कार पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरौली के पास पहुंची तो वैसे ही कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर साइड से कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में 4 लोग घायल हुए है, जबकि एक महिला की मौत हो गई.

आनन-फानन थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को किच्छा सीएससी ले जाया गया, जहां से तीन लोगों जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि एक व्यक्ति के प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था, जिसे पुलिस ने खुलवाया.