उत्तराखंड में कार और ट्रैक्टर-ट्राली की जोरदार भिड़ंत, नेपाली महिला की मौत, चार घायल

उत्तराखंड के रुद्रपुर में तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई.

घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 2:04 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में सिरौली के पास आज शनिवार 15 नवंबर सुबह को भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है. वहीं एक व्यक्ति को मामूली रूप से चोट आई है. घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5.15 बजे हुआ. हादसा सिरौली इलाके में पेट्रोल पंप के पास हुआ. बताया जा रहा है कि सुबह कार और ट्रैक्टर-ट्राली की जोरदार भिड़ंत हुई. उस वक्त कार में पांच लोग सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को पास के हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने एक महिला का मृत घोषित कर दिया. मृतक महिला मूल रूप से नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग दिल्ली से नेपाल जा रहे थे. जैसे ही कार पुलभट्टा थाना क्षेत्र के सिरौली के पास पहुंची तो वैसे ही कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर साइड से कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में 4 लोग घायल हुए है, जबकि एक महिला की मौत हो गई.

आनन-फानन थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को किच्छा सीएससी ले जाया गया, जहां से तीन लोगों जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि एक व्यक्ति के प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था, जिसे पुलिस ने खुलवाया.

घायल गणेश भूल ने बताया कि कार दिल्ली से आ रही थी, जिसमें ड्राइवर को मिलाकर पांच लोग सवार थें. ड्राइवर और तीन सवारी पहले से कार में बैठीं हुई थी, वो दिल्ली के त्रिलोकपुरी से कार में बैठा था और नेपाल जा रहा था. पांच बजे अचानक हादसा हुआ था. हादसे के बाद ही उसकी नींद खुली तो देखा की सबसे कम चोट उसी को लगी थी. बाकी अन्य तीन घायलों को भी उसने कार से निकाला, जबकि एक महिला जो सड़क में गिरी हुई थी, उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद राहगीरों की मदद से 108 पर कॉल किया था. तीन लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घायलों के नाम चालक करन सिंह, प्रीति भट्टराय और सुभाष भट्टाराय

सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि आज सुबह पुलभट्टा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है. जिसमें एक महिला की मौत हुई है जबकि चार लोग घायल हुए है. तीन घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है. जबकि एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है.

