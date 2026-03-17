ETV Bharat / state

पलामू में दांत निकलवाने के बाद महिला की मौत, डॉक्टर फरार!

पलामू में एक निजी क्लीनिक में इलाज के बाद एक महिला की मौत हो गयी.

woman died after undergoing tooth extraction in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला के हरिहरगंज में एक निजी क्लीनिक में दांत निकलवाने के बाद एक महिला की मौत हो गई है. महिला की पहचान बिहार के औरंगाबाद के कासिमपुर के रहने वाली विजयंती देवी के रूप में हुई है. परिजनों द्वारा थाना में आवेदन देने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गयी है.

दरअसल, विजयंती देवी ने पलामू के हरिहरगंज के एक निजी क्लीनिक में मंगलवार को दांत को बाहर निकलवाया था. दांत निकालने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी हालत गंभीर होने लगी. इसी क्रम में डॉक्टर के द्वारा उसे एक इंजेक्शन दिया गया. जिसके बाद में महिला को हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद निजी क्लीनिक का संचालन कर रहे डॉक्टर अशरफ अली फरार हो गया है, उनका क्लिनिक भी बंद हो गया है. घटना के बाद नाराज परिजनों ने हरिहरगंज थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है.

इस संबंध में हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि महिला ने अपने दांत को बाहर निकलवाया था जिसके बाद महिला की हालत खराब हो गई थी. महिला की मौत होने के के बाद परिजन पुलिस को आवेदन दिया है, प्राथमिक के बाद पूरे मामले में आगे की कार्रवाई एवं अनुसंधान की जा रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला के परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं. परिजन एवं ग्रामीण संबंधित डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

TAGGED:

निजी क्लीनिक में महिला की मौत
WOMAN DIED AFTER TOOTH EXTRACTION
PALAMU
ACCUSED DOCTOR ABSCONDING
DEATH IN PRIVATE HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.