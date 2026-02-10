ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां घास काटने गई महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत, परिवार में पसरा मातम

रुद्रप्रयाग: सोनप्रयाग क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां रामपुर के न्यालसू जंगल में घास काटने गई एक महिला की पहाड़ी से फिसलकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू अभियान चलाया. जहां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से शव को बरामद किया गया, फिर उसे पुलिस को सौंप दिया गया. उधर, महिला की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

घास काटने गई महिला पहाड़ी से गिरी: जानकारी के मुताबिक, मंगलवार यानी 10 फरवरी को कोतवाली सोनप्रयाग से एसडीआरएफ को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि रामपुर न्यालसू जंगल क्षेत्र में घास काटने गई एक महिला पहाड़ी से गिर गई है. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग से उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

दुर्गम क्षेत्र से शव बरामद (फोटो सोर्स- SDRF)

एसडीआरएफ टीम सड़क मार्ग से रामपुर गांव तक पहुंची. इसके बाद मंदाकिनी नदी को पैदल पार करते हुए करीब दो किलोमीटर की खड़ी व अत्यंत दुर्गम पहाड़ी चढ़ाई कर घटनास्थल तक पहुंच बनाई. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घास काटते समय महिला गीता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है. ऐसे में शव को लाने की कार्रवाई शुरू की गई.