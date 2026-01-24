ETV Bharat / state

बिहार में एक ही चिता पर दंपति का अंतिम संस्कार! हार्ट अटैक से पति की मौत, 10 मिनट बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम

गया: बिहार के गया जिले में एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. परैया प्रखंड के रामडीह गांव में पति-पत्नी ने विवाह के समय ली गई 'साथ जीने-साथ मरने' की कसम को सच में चरितार्थ कर दिखाया. 60 वर्षीय नंदकिशोर शर्मा उर्फ नन्हे ठाकुर की हार्ट अटैक से मौत के महज 10 मिनट बाद ही उनकी 58 वर्षीय पत्नी मानती देवी ने भी दम तोड़ दिया.

अचानक हार्ट अटैक ने छीनी जान: शुक्रवार को नंदकिशोर शर्मा को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जो जल्द ही हार्ट अटैक में बदल गया. परिवार के सदस्यों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार, दंपति के बीच गहरा प्रेम और समन्वय था, जो वर्षों से बरकरार था. पति की अचानक मौत ने पत्नी को गहरा आघात पहुंचाया.

सदमे में पत्नी का भी निधन: पति की मौत का समाचार सुनते ही मानती देवी सदमे में चली गई. वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई. परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरी घटना महज 10 मिनट के अंतराल में घटी, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया. ग्रामीणों का कहना है कि पत्नी ने पति के बिना जीना स्वीकार नहीं किया.

गांव में फैला मातम: इस दुखद घटना से रामडीह गांव और आसपास के इलाके में हर आंख नम हो गई. लोग इसे आज के युग में दुर्लभ प्रेम की मिसाल मान रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि दंपति के बीच हमेशा प्रेमपूर्ण व्यवहार रहा. शादी के बाद लंबे समय तक साथ निभाने वाले इस जोड़े की मौत ने सभी को भावुक कर दिया. कई लोग इसे फिल्मी कहानियों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन यह हकीकत गांव में ही घटित हुई.

कोलकाता से लौटे थे दंपति: परिवार के सदस्य प्रभाकर कुमार के अनुसार, नंदकिशोर शर्मा और मानती देवी पिछले कुछ महीनों से कोलकाता में रह रहे थे. हाल ही में वे अपने गांव लौटे थे. दो दिन पहले नंदकिशोर को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसका इलाज चल रहा था. शुक्रवार को स्थिति अचानक बिगड़ गई. उनका बेटा कोलकाता में निजी कारोबार करता है और घटना की सूचना मिलते ही वह गया के लिए रवाना हो चुका है.