ETV Bharat / state

बूंदी में ‎हाइवे जानवर को बचाने के चक्कर में खाई में गिरी कार, महिला की मौत, पति,बेटा-बेटी घायल

‎बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र में सोमवार को नेशनल हाईवे पर रफ्तार और लापरवाही ने हंसते-खेलते परिवार को गम में डुबो दिया. डाबी क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कार बेकाबू होकर पलटकर खाई में जा गिरी. इसमें महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति, पुत्र और पुत्री घायल हो गए. घायलों को तत्काल कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे में मृतका के सास-ससुर को हल्की चोटें आईं.

डाबी थाने के एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि निम्बाहेड़ा के पास मांगरोल गांव निवासी परिवार चित्तौड़ से दिल्ली होते हुए कार से गुरुग्राम जा रहा था. डाबी के पास अचानक सड़क पर गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार कार कई बार पलटी खाते हुए हाईवे से नीचे खाई में जा गिरी. ‎कार सवार महेश शर्मा ने बताया कि इस हादसे में उनकी बहू नम्रता शर्मा (37) की मौके पर ही मौत हो गई. कार चला रहे उनके बेटे नितिन शर्मा और पोती आराध्य शर्मा घायल हो गए. लोगों ने घायलों को तुरंत कार से निकाला और एम्बुलेंस से कोटा भेजा.

पढ़ें:नोखा में पलटी डोडा-पोस्त से भरी बेकाबू कार, चालक और राहगीर की मौत