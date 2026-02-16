ETV Bharat / state

बूंदी में ‎हाइवे जानवर को बचाने के चक्कर में खाई में गिरी कार, महिला की मौत, पति,बेटा-बेटी घायल

चित्तौड़ से गुरुग्राम जा रहा था परिवार. डाबी के निकट हाईवे पर अचानक गाय आ गई. चालक कार से नियंत्रण खो बैठा.

Dabi Police Station, Bundi
डाबी थाना, ‎बूंदी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
‎बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र में सोमवार को नेशनल हाईवे पर रफ्तार और लापरवाही ने हंसते-खेलते परिवार को गम में डुबो दिया. डाबी क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कार बेकाबू होकर पलटकर खाई में जा गिरी. इसमें महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति, पुत्र और पुत्री घायल हो गए. घायलों को तत्काल कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे में मृतका के सास-ससुर को हल्की चोटें आईं.

डाबी थाने के एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि निम्बाहेड़ा के पास मांगरोल गांव निवासी परिवार चित्तौड़ से दिल्ली होते हुए कार से गुरुग्राम जा रहा था. डाबी के पास अचानक सड़क पर गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार कार कई बार पलटी खाते हुए हाईवे से नीचे खाई में जा गिरी. ‎कार सवार महेश शर्मा ने बताया कि इस हादसे में उनकी बहू नम्रता शर्मा (37) की मौके पर ही मौत हो गई. कार चला रहे उनके बेटे नितिन शर्मा और पोती आराध्य शर्मा घायल हो गए. लोगों ने घायलों को तुरंत कार से निकाला और एम्बुलेंस से कोटा भेजा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हाईवे पर कुछ देर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही डाबी पुलिस वहां पहुंची. स्थिति संभाली. एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में पाया कि सड़क पर अचानक पशु आ जाने से चालक वाहन से संतुलन खो बैठा. परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर मृतका का पोस्टमार्टम नहीं कराने की इच्छा जताई. इसके बाद औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया.

