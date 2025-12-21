ETV Bharat / state

बिहार में 100 फीट नीचे खदान में गिरने से महिला की मौत, 7 घंटे बाद पोकलेन से निकाला शव

शेखपुरा में खदान में गिरने से महिला की मौत ( ETV Bharat )

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में पत्थर उत्खनन से बने खदान में गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की बाद जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई. मौके पर पुलिस पहुंचकर काफी मशक्कत से 7 घंटे बाद शव निकाला गया. लोगों में आक्रोश: मृत महिला की पहचान पचना निवासी पंकज पासवान की पत्नी अनीता देवी (30) के रूप में हुई है. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घटना से लोगों में आक्रोश है. लोगों ने प्रशासन पर कई आरोप लगाए. शेखपुरा में खदान में गिरने से महिला की मौत (ETV Bharat) 100 फीट खाई में गिरी: दरअसल, पत्थर खनन के कारण शेखपुरा के पहाड़ों में गहरी खाई और झील बन गया है. रविवार की अहले सुबह पचना पहाड़ में एक महिला शौच करने गयी थी. जिस चट्टान पर महिला बैठी थी, वह चट्टान खिसक गया. जिससे महिला 100 फीट नीचे खाई में गिर गयी. नीचे चट्टान पड़ा था, उसपर गिरने के कारण उसकी मौत हो गयी. 7 घंटे बाद निकाला शव: मां को खाई में गिरते देख पुत्र रोने लगा तो आसपास की महिलाएं पहुंची. देखा कि महिला खाई में एक चट्टान पर गिरी हुई है. बाद में पॉकलेन और रस्सी के सहारे कुछ लोग चट्टान पर उतरे, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी. 7 घंटे बाद दोपहर 12 बजे महिला की लाश निकाली गई. मौके मौजूद पर एस‌आई पंकज सिंह ने घटना की पुष्टि की.