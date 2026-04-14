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उत्तराखंड में यहां बालकनी से गिरकर महिला की दर्दनाक मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा

हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर एक महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे को आवाज देने के लिए झुकी थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया है.

नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 30 साल की महिला की मौत हो गई. घटना हल्दूचौड़ क्षेत्र के बमेटा बंगर खीमा स्थित हनुमान मंदिर रोड की है, जहां तारा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर रह रही मुन्नी देवी अपने बच्चे को आवाज देने के दौरान असंतुलित होकर नीचे गिर गईं. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ऐसे हुआ हादसा: पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के गौना गांव निवासी जीवन कुमार पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ हल्दूचोड क्षेत्र में किराए पर रह रहे थे. सोमवार शाम उनका बेटा नीचे की मंजिल पर सीढ़ियों के पास खेल रहा था. इसी दौरान मुन्नी देवी बालकनी की रेलिंग से झुककर बच्चे को बुला रही थीं, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे नीचे सड़क पर गिर गईं.