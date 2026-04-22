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रांची में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, किता-जोन्हा के बीच मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस

रांची: रांची रेल मंडल के सिल्ली थाना क्षेत्र अंतर्गत किता और जोन्हा रेलवे स्टेशन के बीच एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सिल्ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसा या आत्महत्या, जांच कर रही है पुलिस

स्थानीय लोगों ने किता और जोन्हा रेलवे स्टेशन के बीच थर्ड लाइन पर पोल संख्या 368/12 के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी थी. प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा है. हालांकि यह हादसा है या आत्महत्या, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.

नहीं हो सकी महिला की पहचान