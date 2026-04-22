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रांची में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, किता-जोन्हा के बीच मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस

रांची के सिल्ली में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 11:13 PM IST

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रांची: रांची रेल मंडल के सिल्ली थाना क्षेत्र अंतर्गत किता और जोन्हा रेलवे स्टेशन के बीच एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सिल्ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसा या आत्महत्या, जांच कर रही है पुलिस

स्थानीय लोगों ने किता और जोन्हा रेलवे स्टेशन के बीच थर्ड लाइन पर पोल संख्या 368/12 के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी थी. प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा है. हालांकि यह हादसा है या आत्महत्या, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.

नहीं हो सकी महिला की पहचान

मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने की कोशिश की लेकिन देर शाम तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है और गुमशुदगी के मामलों से मिलान किया जा रहा है. पहचान होते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी: नवीन कुमार, थाना प्रभारी, सिल्ली

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ट्रेन से कटकर महिला की मौत
WOMAN DIED STRUCK BY TRAIN
RANCHI RAILWAY DIVISION
स्टेशन के पास पड़ा मिला महिला का शव
WOMAN DIED IN RANCHI

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