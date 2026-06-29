आसमानी कहर ने ली महिला की जान, तीन अन्य घायल
लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत हो गयी है.
Published : June 29, 2026 at 11:40 PM IST
लातेहारः जिला में बारिश की स्थिति भले ही अच्छी ना हो परंतु लगातार हो रही वज्रपात की घटना से लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है.
सोमवार को लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थान पर हुए वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज बालूमाथ अस्पताल में किया जा रहा है. लातेहार जिला में इस वर्ष बारिश की स्थिति काफी दयनीय है. इसके बावजूद वज्रपात की घटना लगातार घट रही है. सोमवार को बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर और बहेरा गांव में वज्रपात की दो अलग-अलग घटनाएं हुई.
पहली घटना गणेशपुर गांव में घटी. यहां तेजनी देवी अपने घर से बाहर किसी काम से खेत में गई थी. इसी दौरान अचानक वज्रपात की घटना हुई. हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला के परिजन तत्काल महिला को लेकर बालूमाथ अस्पताल पहुंचे. परंतु जांच के बाद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. बताया जाता है कि महिला के चार छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.
बहेरा में तीन लोग हुए घायल
वहीं वज्रपात की दूसरी घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में घटी. बताया गया कि मौसम खराब रहने के कारण घर के अंदर तीन लोग बैठे थे. इसी दौरान अचानक घर के बाहर वज्रपात हो गयी. वज्रपात इतनी जोरदार हुई कि घर में बैठे तीनों लोगों को झटका लगा और सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में टीभु यादव, कैलाश यादव और गीता देवी शामिल हैं. इधर घटना के बाद घर के दूसरे कमरे में बैठे परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल तीनों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर अशोक कुमार ने घायलों का इलाज किया.
अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की हो गई थी मौत
इस संबंध में जानकारी देते हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि जब महिला अस्पताल पहुंची तो जांच में वह मृत पाई गई. वहीं तीन अन्य घायल लोगों को भी अस्पताल लाया गया. जहां तीनों का इलाज किया गया. उन्होंने बताया कि तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है, परंतु सावधानी के लिए उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है.
4 लाख रुपए मिलता है मुआवजा
इस संबंध में एसडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि वज्रपात की घटना में यदि किसी की मौत हो जाती है तो मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान की जाती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए घटना से संबंधित मृतक की तस्वीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अंचल कार्यालय में आवेदन करना होता है.
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