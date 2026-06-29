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आसमानी कहर ने ली महिला की जान, तीन अन्य घायल

लातेहारः जिला में बारिश की स्थिति भले ही अच्छी ना हो परंतु लगातार हो रही वज्रपात की घटना से लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है.

सोमवार को लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थान पर हुए वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज बालूमाथ अस्पताल में किया जा रहा है. लातेहार जिला में इस वर्ष बारिश की स्थिति काफी दयनीय है. इसके बावजूद वज्रपात की घटना लगातार घट रही है. सोमवार को बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर और बहेरा गांव में वज्रपात की दो अलग-अलग घटनाएं हुई.

पहली घटना गणेशपुर गांव में घटी. यहां तेजनी देवी अपने घर से बाहर किसी काम से खेत में गई थी. इसी दौरान अचानक वज्रपात की घटना हुई. हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला के परिजन तत्काल महिला को लेकर बालूमाथ अस्पताल पहुंचे. परंतु जांच के बाद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. बताया जाता है कि महिला के चार छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

बहेरा में तीन लोग हुए घायल

वहीं वज्रपात की दूसरी घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में घटी. बताया गया कि मौसम खराब रहने के कारण घर के अंदर तीन लोग बैठे थे. इसी दौरान अचानक घर के बाहर वज्रपात हो गयी. वज्रपात इतनी जोरदार हुई कि घर में बैठे तीनों लोगों को झटका लगा और सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में टीभु यादव, कैलाश यादव और गीता देवी शामिल हैं. इधर घटना के बाद घर के दूसरे कमरे में बैठे परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल तीनों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर अशोक कुमार ने घायलों का इलाज किया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की हो गई थी मौत