ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में आंगन में धूप सेक रही महिला को बोलेरो ने मारी टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत

उत्तरकाशी में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN UTTARKASHI
बोलेरो की टक्कर से महिला की मौत (Photo-Local Residents)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हादसों में आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. वहीं लंबगांव मोटर मार्ग पर शुक्रवार को एक अनियंत्रित वाहन ने महिला को टक्कर मार दी. जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालक को हिरासत में लेकर थाने लाए. जहां परिजनों की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है. वहीं महिला की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है.

घर के आंगन में धूप सेक रही थी महिला: गौर हो उत्तरकाशी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां शुक्रवार सुबह मानपुर में रेखा मेहर (उम्र 42 वर्ष) पत्नी कीर्ति मेहरअपने आंगन में धूप सेक रही थी. इस दौरान उत्तराकशी से चौरंगी की ओर जा रहा एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर घर की बाउंड्री वाल तोड़कर महिला को टक्कर मार दी. जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास हड़कंप मच गया. घटना को देखते परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जिसके बाद महिला को अस्पताल लाया.

पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया: जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालक को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई. वहीं थानाध्यक्ष भावना कैंथोला ने बताया कि घटन के बाद ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई गतिमान है. वहीं इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस: वहीं पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी से चौरंगी की ओर जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर की दीवार तोड़कर आंगन में घुस गया. इस दौरान वहां पर काम कर ही महिला उसकी चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई, आनन-फानन में परिजन महिला को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे के बाद पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई है.
पढे़ं-

मातम में बदली खुशियां, शादी में दिल्ली जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार, खाई में गिरी कार

रामनगर में बड़ा हादसा, ढिकुली में यात्री बस पलटी, 6 लोग घायल

TAGGED:

उत्तरकाशी सड़क हादसा
UTTARKASHI ROAD ACCIDENT
UTTARKASHI VEHICLE HITS WOMAN
UTTARKASHI LATEST NEWS
ROAD ACCIDENT IN UTTARKASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.