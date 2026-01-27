ETV Bharat / state

केदारघाटी में करंट की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, जानिए कैसे हुआ हादसा?

घटनास्थल पर पुलिसकर्मी और अन्य लोग ( फोटो सोर्स- Police )