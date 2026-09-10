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मुरादाबाद में दो मंजिला मकान गिरने से महिला की मौत

दो मंजिला मकान गिरने से महिला की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर में गुरुवार सुबह तकरीबन 9:00 बजे अचानक एक मकान भरभराकर गिर गई, हादसे के वक्त घर में मौजूद एक महिला मकान के मलबे में दब गई. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को मलबे से निकाल कर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई.

कुंवर आकाश सिंह एसपी देहात (VIDEO credit: ETV Bharat)

महिला की पहचान कासिम की पत्नी गुलेबा खातून उम्र 40 वर्ष के रुप में हुई है. बताया जा रहा है कि महिला के तीन बच्चे हैं, जो हादसे के वक्त स्कूल गए हुए थे और पति काम करने घर से बाहर गए हुए थे.

मकान के संबंध में पुलिस ने बताया कि कुछ समय पहले ही इस मकान का लेंटर पड़ा था, जिसमें पानी भर गया था और शायद हादसे का यही वजह रहा.