मुरादाबाद में दो मंजिला मकान गिरने से महिला की मौत
हादसे के वक्त घर में मौजूद महिला मलबे में दबी.
दो मंजिला मकान गिरने से महिला की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 6:41 PM IST
मुरादाबाद: जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर में गुरुवार सुबह तकरीबन 9:00 बजे अचानक एक मकान भरभराकर गिर गई, हादसे के वक्त घर में मौजूद एक महिला मकान के मलबे में दब गई. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को मलबे से निकाल कर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई.
महिला की पहचान कासिम की पत्नी गुलेबा खातून उम्र 40 वर्ष के रुप में हुई है. बताया जा रहा है कि महिला के तीन बच्चे हैं, जो हादसे के वक्त स्कूल गए हुए थे और पति काम करने घर से बाहर गए हुए थे. मकान के संबंध में पुलिस ने बताया कि कुछ समय पहले ही इस मकान का लेंटर पड़ा था, जिसमें पानी भर गया था और शायद हादसे का यही वजह रहा.
वहीं इस पूरे मामले पर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र में एक मकान का लेंटर गिर गया, इस दौरान घर में मौजूद एक महिला दब गई, स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से महिला को मलबे से निकाल कर ज़िला अस्पताल भेजा गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
बता दें कि पहले भी मुरादाबाद के मुगलपुरा कोतवाली क्षेत्र स्थित एक तीन मंजिला मकान गिर गया था, हालांकि, पुलिस और प्रशासन की ओर से सतर्कता दिखाते हुए पहले ही मकान को खाली करा लिया गया था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टला था.