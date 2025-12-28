ETV Bharat / state

कोरिया में गायत्री मंदिर में स्तंभ गिरने से महिला की मौत, दर्शन करने पहुंचे थे दंपति

कोरिया में गायत्री मंदिर में स्तंभ गिरने से महिला की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: जिले में रविवार को एक महिला के ऊपर बिंब गिरने से उसकी मौत हो गई. घटना पटना थाना क्षेत्र के सावारावा स्थित गायत्री मंदिर की है. यहां दर्शन करने पहुंचे दंपति के ऊपर बिंब गिरा जिसमें पत्नी की जान चली गई. मृतका की पहचान काजल उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है.

जीर्णोद्धार के दौरान हादसा: मृतका बिलारो गांव की रहने वाली थी. बताया जा रहा है कि मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य जारी था, इसी बीच यह हादसा सामने आया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतज़ाम नहीं थे.

यह बहुत ही दुखद हादसा है. मैं मंदिर में ही था जब यह हादसा हुआ.- सीवात्री कुशवाहा, प्रत्यक्षदर्शी

हमारे मंदिर में यह हादसा हुआ है. हमें बहुत दुख है.- श्रावण विश्वकर्मा मंदिर परिसर निवासी

कार्रवाई की उठी मांग, जांच जारी: शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. तहसीलदार प्रतिक जायसवाल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतज़ाम नहीं होने की भी बात आ रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण यह हादसा हुआ है. वहीं पुलिस जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है.